Як побороти сонливість на роботі

Що робити, якщо хочеться спати? Випити кави, зробити зарядку, послухати бадьору музику? Чи справді ці прийоми допомагають, або ж варто спробувати щось інше?

Режим сну

Необхідно за можливості привчити себе засинати і прокидатися в певні години. Виберіть доступний вам інтервал часу, кратний півтори години: оптимально 7,5 годин. Постарайтеся щодня лягати і прокидатися, наприклад, о 23:30 і 7:00 відповідно, навіть в ситуаціях, коли можна поспати довше.

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Звикнути до активного дня

Прокидатися треба не за 20 хвилин до передбачуваного моменту виходу з дому, а значно раніше: ваш організм має звикнути до стану неспання до того, як його відправлять на вулицю. До того ж, за цей час ви можете встигнути, по-перше, зробити зарядку: підійдуть повільні вправи з розтягуванням і розминкою всіх груп м'язів. По-друге, прийняти душ, бажано контрастний: це не тільки для пробудження, але і для стимуляції імунітету.

Усміхайтеся

Психологи радять більше усміхатися і співати: нехай і звучить це трошки нерозумно, але цілеспрямована робота з підвищення власного настрою виправдається протягом дня, як мінімум, це сприяє продуктивній роботі, як максимум робить вас більш привабливими.

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