Як правильно починати дієту: прості поради

Дієтологи розповіли, які підготуватись до переходу на дієту, а також, що робити, щоб не зриватися. Ці легкі поради допоможуть позбутись зайвої ваги.

Спеціалісти пояснюють, що не варто різко сідати на популярні дієти, щоб не зашкодити організму, а також не отримати згодом всі втрачені кілограми назад. Тому варто підготувати до зміни раціону, щоб він був ефективним.

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Для початку фахівці рекомендують знайти собі "партнера", який також планує позбутись зайвої ваги. Таким чином буде психологічно простіше, а також завжди буде опора і навіть своєрідне суперництво. Вважається, що колективні дієти приносять значно кращий результат і не такі важкі емоційно.

Перед дієтою варто виміряти та записати усі об'єми, а також не зловживати щоденною перевіркою ваги. Саме об'єми згодом стануть найважливішим показником, який реально продемонструє результат.

Не варто зловживати фізичними навантаженнями. Професіонали наголошують, що заняття спортом мають бути помірними, щоб не зашкодити здоров'ю, а також бути ефективними. У будь-якому випадку м'язам потрібен відпочинок, тому щоденне відвідування спортзалу - не найкраща ідея.

Не починайте голодувати. Жодна дієта вам не допоможе, якщо ви почуваєтесь голодними. Тому краще зменшити розміри порції, однак збільшити їх кількість. Також розширюйте меню, щоб не харчуватись одноманітно.

Фахівці також зазначають, що не обов'язково одразу врізати всі смаколики. Приміром, шматочок чорного шоколаду лише додасть енергії та гарного настою. А от зі шкідливими, жирними та калорійними продуктами і стравами краще попрощатись одразу.

Що робити перед дієтою

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