Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Як правильно починати дієту: прості поради

  • 4
Що робити перед дієтою - фото 1
Що робити перед дієтою

Дієтологи розповіли, які підготуватись до переходу на дієту, а також, що робити, щоб не зриватися. Ці легкі поради допоможуть позбутись зайвої ваги.

Спеціалісти пояснюють, що не варто різко сідати на популярні дієти, щоб не зашкодити організму, а також не отримати згодом всі втрачені кілограми назад. Тому варто підготувати до зміни раціону, щоб він був ефективним.

І ще: Цифровий детокс: як почувається людина після відмови від гаджетів

Для початку фахівці рекомендують знайти собі "партнера", який також планує позбутись зайвої ваги. Таким чином буде психологічно простіше, а також завжди буде опора і навіть своєрідне суперництво. Вважається, що колективні дієти приносять значно кращий результат і не такі важкі емоційно.

Що робити перед дієтою - фото 348357

Перед дієтою варто виміряти та записати усі об'єми, а також не зловживати щоденною перевіркою ваги. Саме об'єми згодом стануть найважливішим показником, який реально продемонструє результат.

Не варто зловживати фізичними навантаженнями. Професіонали наголошують, що заняття спортом мають бути помірними, щоб не зашкодити здоров'ю, а також бути ефективними. У будь-якому випадку м'язам потрібен відпочинок, тому щоденне відвідування спортзалу - не найкраща ідея.

Що робити перед дієтою - фото 348358

Не починайте голодувати. Жодна дієта вам не допоможе, якщо ви почуваєтесь голодними. Тому краще зменшити розміри порції, однак збільшити їх кількість. Також розширюйте меню, щоб не харчуватись одноманітно.

Фахівці також зазначають, що не обов'язково одразу врізати всі смаколики. Приміром, шматочок чорного шоколаду лише додасть енергії та гарного настою. А от зі шкідливими, жирними та калорійними продуктами і стравами краще попрощатись одразу.

Що робити перед дієтою - фото 348359
Що робити перед дієтою

Читайте також: Майже самотні: нове дослідження про міленіалів вас вразить

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 658
Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
  • 13 серпня, 17:21
  • 1753
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1690204
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа