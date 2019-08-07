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Майже самотні: нове дослідження про міленіалів вас вразить
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Соціологи назвали міленіалів найбільш одиноким поколінням з-поміж тих, що живуть нині. Нове дослідження YouGov показало, що люди, народжені після 1981 року почуваються значно самотнішими, ніж представники попередніх поколінь. 30% опитаних молодих людей відчувають самотність постійно або дуже часто.
У 25% міленіалів узагалі немає приятелів, у 27% – немає близьких друзів. Серед американської молоді 31% вважає, що заводити друзів складно: 53% з них заважає сором'язливість, 26% не знаходять з новими знайомими спільних інтересів.
І ще: Науковці переконані, що спектр емоцій у людей значно більший, ніж вважалось раніше
27% ні з ким не дружать, але і не страждають від цього. За їхніми словами, друзі їм ні до чого.
Хай там як, 70% опитаних все-таки знайшли хоча б одну споріднену душу, а 38% міленіалів подружилися з кимось за останні пів року.
Більшість молодих американців дружать з колегами (76%) або сусідами (61%), 38% познайомилися з друзями випадково – в парку, кафе чи іншому громадському місці. 62% респондентів зберегли хоча б одного друга зі шкільної пори, 34% продовжують дружити з однокурсниками.
Дослідження ґрунтується на онлайн-опитуванні серед 1254 американців старше 18 років.
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