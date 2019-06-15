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Лікарі нагадали про мінуси освіжувачів повітря влітку

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Багато з'єднань в освіжувачах залишаються непізнаними - фото 1
Багато з'єднань в освіжувачах залишаються непізнаними / ahealthcareindustry

Експерти розповіли про реальні небезпеки освіжувачів повітря. За словами фахівців, ці засоби можуть привести до збою роботи імунної системи та інших проблем зі здоров'ям.

Склад освіжувачів повітря можуть включати сотні токсичних хімічних речовин, серед яких подразники дихальних шляхів, нейротоксини і канцерогени.

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Особливо влітку хімічні аромати пронизують мийні засоби і предмети особистої гігієни: пральні порошки, пом'якшувачі тканин, шампуні, кондиціонери, лаки для волосся, зволожувальні засоби, косметику, сонцезахисні креми і мило.

За словами лікарів, багато з'єднань залишаються непізнаними, бо виробники обирають опис окремих інгредієнтів у невинних термінах. До дослідження були залучено 1 136 дорослих учасників, які користувалися ароматизаторами і освіжувачами повітря. Як з'ясувалося, майже третина добровольців повідомили про ускладнення дихання і головні болі після впливу.

Найпоширенішим побічним ефектом є респіраторні проблеми, які супроводжуються застійними процесами в організмі і мігренню. У цьому ж списку висип, м'язові судоми, діарея, нудота і прискорене або нерегулярне серцебиття.

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Джерело: ahealthcareindustry
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