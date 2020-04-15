Як правильно пити вино з сусідами на самоізоляції: лайфхак від італійців

Як правильно пити з друзями на самоізоляції

Усі ми знаємо, що італійці надзвичайно обожнюють пасту та не можуть собі відмовити у бокалі хорошого вина. Карантин не став на заваді їхній звичці, тож винахідливі італійці просто придумали, як правильно цокатися з сусідами під час самоізоляції. Візьміть на озброєння їхній лайфхак!

У мережі з'явилось кумедне відео, яке показує, як потрібно правильно пити вино зі своїми сусідами під час самоізоляції. Ролик виклали у фейсбуці, і за лічені дні він став вірусним.

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На ньому видно, як італійці, котрі мешкають поруч, вийшли на балкони. Щоправда, цього разу не для того, аби поспівати. Вони влаштували собі справжні посиденьки, цокаючись бокалами.

Аби можна було цокатися з сусідами винахідливі італійці дещо удосконалили бокали. Вони їх прив'язали до тростин, аби дотягнутися до друзів.

Таким чином і з друзями можна посидіти, і умови карантину не порушувати.

Зауважимо, що на момент написання новини відео переглянули 7,3 мільйона разів, а також 310 тисяч разів його поширили ;)

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