Як правильно пакувати посилки: онлайн-симулятор від Нової пошти навчить вас

Компанія "Нова пошта" запустила спеціальний симулятор, який в ігровій формі навчить вас правильно запаковувати різні речі, які часто відправляють поштою. Випробуйте свої навички!

Онлайн-гра "Box Master" від Нової пошти потрібна користувачам, адже правильне пакування важливе. Інакше товар пошкодиться під час транспортування.

І ще: Українці обрали новий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!" (фото)

Спробувати можна за ЦИМ посиланням.

Під час гри в онлайн-симуляторі ви спробуєте запакувати найпопулярніші речі, які надсилають поштою. До прикладу, документи, ящик яблук, побутову техніку, велосипед, консервації, одяг тощо.

Оберіть необхідний вам товар Натисніть на вид і розмір паковання, яке хочете застосувати Симулятор оголосить, чи правильно ви запакували

"Box Master" також надає інструкції для усіх видів предметів. Адже, якщо товар запакований правильно, то тоді "Нова пошта" несе 100% відповідальності.

До теми: Доброго вечора, ми з України! Укрпошта випустила нові коробки для посилок