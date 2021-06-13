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Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші
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У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про птахів. Настав час відпочинку на відкритому просторі – споглядання природи є невіддільною частиною такого дозвілля. А чи знаємо ми правильні назви птахів? Перевірмо це разом!
Влітку розпочинається сезон тривалого перебування на свіжому повітрі та відпочинку на природі! Ви можете влаштувати різні активності в парку чи лісі, але довкола буде природа, за якою цікаво спостерігати. Важко уявити українську фауну без птахів, які порушують ранкову тишу й шугають у небі вдень та вночі.
І ще: Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших птахів українською!
- Неправильно: воробей (це з російської)
- Правильно українською: горобець
- Неправильно: кукушка (це з російської)
- Правильно українською: зозуля
- Неправильно: ласточка (це з російської)
- Правильно українською: ластівка
- Неправильно: аист (це з російської)
- Правильно українською: лелека
- Неправильно: скворец (це з російської)
- Правильно українською: шпак
- Неправильно: грач (це з російської)
- Правильно українською: грак, гайворон
- Неправильно: синица (це з російської)
- Правильно українською: синиця
- Неправильно: снегирь (це з російської)
- Правильно українською: снігур
- Неправильно: орёл (це з російської)
- Правильно українською: орел
- Неправильно: щегол (це з російської)
- Правильно українською: щиглик
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