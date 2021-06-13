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Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші

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птахи українською - фото 1
птахи українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про птахів. Настав час відпочинку на відкритому просторі – споглядання природи є невіддільною частиною такого дозвілля. А чи знаємо ми правильні назви птахів? Перевірмо це разом!

Влітку розпочинається сезон тривалого перебування на свіжому повітрі та відпочинку на природі! Ви можете влаштувати різні активності в парку чи лісі, але довкола буде природа, за якою цікаво спостерігати. Важко уявити українську фауну без птахів, які порушують ранкову тишу й шугають у небі вдень та вночі.

І ще: Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською

Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших птахів українською!

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463199
  • Неправильно: воробей (це з російської)
  • Правильно українською: горобець
Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463200
  • Неправильно: кукушка (це з російської)
  • Правильно українською: зозуля

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463201

  • Неправильно: ласточка (це з російської)
  • Правильно українською: ластівка

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463202

  • Неправильно: аист (це з російської)
  • Правильно українською: лелека

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463208

  • Неправильно: скворец (це з російської)
  • Правильно українською: шпак

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463203

  • Неправильно: грач (це з російської)
  • Правильно українською: грак, гайворон
Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463206
  • Неправильно: синица (це з російської)
  • Правильно українською: синиця

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463204

  • Неправильно: снегирь (це з російської)
  • Правильно українською: снігур

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463207

  • Неправильно: орёл (це з російської)
  • Правильно українською: орел

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463209

  • Неправильно: щегол (це з російської)
  • Правильно українською: щиглик

Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші - фото 463205

До теми: Не рябіна і не єль: як правильно назвати дерева українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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