Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про птахів. Настав час відпочинку на відкритому просторі – споглядання природи є невіддільною частиною такого дозвілля. А чи знаємо ми правильні назви птахів? Перевірмо це разом!

Влітку розпочинається сезон тривалого перебування на свіжому повітрі та відпочинку на природі! Ви можете влаштувати різні активності в парку чи лісі, але довкола буде природа, за якою цікаво спостерігати. Важко уявити українську фауну без птахів, які порушують ранкову тишу й шугають у небі вдень та вночі.

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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших птахів українською!

Неправильно: воробей (це з російської)

Правильно українською: горобець

Неправильно: кукушка (це з російської)

Правильно українською: зозуля

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Неправильно: ласточка (це з російської)

Правильно українською: ластівка

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Неправильно: аист (це з російської)

Правильно українською: лелека

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Неправильно: скворец (це з російської)

Правильно українською: шпак

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Неправильно: грач (це з російської)

Правильно українською: грак, гайворон

Неправильно: синица (це з російської)

Правильно українською: синиця

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Неправильно: снегирь (це з російської)

Правильно українською: снігур

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Неправильно: орёл (це з російської)

Правильно українською: орел

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Неправильно: щегол (це з російської)

Правильно українською: щиглик

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