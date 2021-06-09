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Не рябіна і не єль: як правильно назвати дерева українською
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У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про дерева. Настав час відпочинку на природі, а от чи знаємо ми правильні назви дерев? Перевірмо це разом!
Влітку розпочинається сезон активного та лінивого відпочинку на природі! Ви можете влаштувати пікнік з настільними іграми чи змагання з бадмінтону й прогулянку лісом. За таких обставин вас все одно оточуватимуть дерева: ліс, парк, прогулянка містом, підкорення гір тощо. Важко уявити український ландшафт без зелених крон дерев.
І ще: Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших дерев українською!
- Неправильно: вяз, ільм (це з російської)
- Правильно українською: в'яз, берест
- Неправильно: черьомуха (це з російської)
- Правильно українською: черемшина, черемха, черемуха
- Неправильно: листвениця (це з російської)
- Правильно українською: модрина
- Неправильно: іва (це з російської)
- Правильно українською: верба
- Неправильно: ольха (це з російської)
- Правильно українською: вільха
- Неправильно: чорний тополь (це з російської)
- Правильно українською: осокорина, сокорина, осокір
- Неправильно: тополь (це з російської)
- Правильно українською: тополя
- Неправильно: єль (це з російської)
- Правильно українською: смерека, ялина
- Неправильно: осіна (це з російської)
- Правильно українською: осика
- Неправильно: рябіна (це з російської)
- Правильно українською: горобина
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