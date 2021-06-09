Не рябіна і не єль: як правильно назвати дерева українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про дерева. Настав час відпочинку на природі, а от чи знаємо ми правильні назви дерев? Перевірмо це разом!

Влітку розпочинається сезон активного та лінивого відпочинку на природі! Ви можете влаштувати пікнік з настільними іграми чи змагання з бадмінтону й прогулянку лісом. За таких обставин вас все одно оточуватимуть дерева: ліс, парк, прогулянка містом, підкорення гір тощо. Важко уявити український ландшафт без зелених крон дерев.

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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших дерев українською!

Неправильно: вяз, ільм (це з російської)

Правильно українською: в'яз, берест

Неправильно: черьомуха (це з російської)

Правильно українською: черемшина, черемха, черемуха

Неправильно: листвениця (це з російської)

Правильно українською: модрина

Неправильно: іва (це з російської)

Правильно українською: верба

Неправильно: ольха (це з російської)

Правильно українською: вільха

Неправильно: чорний тополь (це з російської)

Правильно українською: осокорина, сокорина, осокір

Неправильно: тополь (це з російської)

Правильно українською: тополя

Неправильно: єль (це з російської)

Правильно українською: смерека, ялина

Неправильно: осіна (це з російської)

Правильно українською: осика

Неправильно: рябіна (це з російської)

Правильно українською: горобина

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