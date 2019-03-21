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Як правильно чистити зуби: поради експертів
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Чищення зубів – неодмінний атрибут догляду за собою. Завдяки цій простій, але корисній звичці можна позбутися низки проблем зі здоров'ям. Тому важливо навчитися правильно чистити зуби. Розповідаємо, як це робити, щоби принести максимум користі ротовій порожнині!
Щоб зуби залишалися красивими та здоровим, їх необхідно регулярно чистити. Одне з головних правил – чистити зуби потрібно двічі на добу: вранці, після пробудження, і ввечері, перед сном.
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Найкраще вранці це робити до сніданку, хоча деякі медики вважають допустимим чищення зубів після їжі. Однак правильно чистити зуби за 15 хвилин до того, як приступити до трапези. По-перше, так ви змиєте всі бактерії, які накопичилися за ніч у ротовій порожнині, і не будете їх поглинати у процесі. По-друге, не будуть порушені смакові аромати страв від зубної пасти. А ось після сніданку вже можна використовувати ополіскувач, щоб видалити залишки їжі й освіжити дихання.
Щоб почистити зуби правильно, треба не забувати і про проміжки між ними. Можна використовувати спеціальну щітку, призначену саме для цього. Але якщо зуби щільно прилягають один до одного, то правильно застосувати зубну нитку. Її можна використовувати щовечора, а також після кожного прийому їжі.
Крім того, правильно буде чистити не тільки зуби, але і язик. Адже на ньому накопичуються бактерії, причому часом у значно більшій кількості, ніж на самих зубах. Є щітки, які на зворотному боці мають спеціальну для цього поверхню – гумовою щіточкою можна легко позбутися нальоту на язику та змити всі шкідливі мікроорганізми. Обов'язково робити це при кожному чищенні зубів.
Поширені помилки під час чищення
Якщо ви дотримуєтеся всіх вищеназваних рекомендацій, поспішаємо вас привітати: ви робите все абсолютно правильно. Але ніхто не застрахований від здійснення помилок.
По-перше, дехто дуже мало за часу чистять зуби, що, звичайно, не правильно. Однієї хвилини явно недостатньо для того, щоб позбавити ротову порожнину від бактерій. Якою б не була сильною паста, вона не зможе за цей термін впоратися зі своїм завданням. Правильним буде чистити зуби протягом двох хвилин, не менше. Якщо ви не можете самостійно контролювати такий термін, то треба просто поставити таймер і не піддаватися спокусі припинити цей процес завчасно.
Друга помилка – надто часте і занадто інтенсивне чищення зубів. Є такі люди, які роблять це дуже часто – після кожного прийому їжі. Звичайно, ми розуміємо бажання позбутися від ароматів і бактерій, але від занадто частого чищення можна вимити й корисні мікроорганізми, що мешкають у ротовій порожнині. До того ж таке фанатичне ставлення до зубів може призвести до псування емалі, а, отже, і карієсу.
По-третє, багато людей чистять зуби у неправильному положенні. Більшість роблять це зліва направо, вгору і вниз. Так ви просто хаотично розкидаєте мікроби по ротовій порожнині. Правильно чистити зуби треба знизу вгору. Адже це основне скупчення бактерій в місцях з'єднань зубів і ясен. А саме так їх можна видалити звідти.
Також люди досить часто економлять на щітках і використовують їх украй тривалий термін – рік і більше. Але насправді їх не можна експлуатувати довше трьох місяців. До того ж, якщо ви перехворіли на інфекцію, то краще відразу замінити щітку на нову, адже на старій могли залишитися хвороботворні бактерії.
Крім того, не потрібно забувати регулярно – двічі на рік – проходити огляд у стоматолога. Ця елементарна турбота про зуби дозволить вашій усмішці залишатися красивою і здоровою.
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