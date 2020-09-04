Як правильно бігати, щоб схуднути

Біг – один з найпростіших і найдоступніших методів схуднення. Водночас бажаючі скинути вагу скаржаться, що вони регулярно бігають, але при цьому не худнуть. Вся річ у тому, що біг для схуднення має багато нюансів.

Бігайте більше 40 хвилин. Перші 40 хвилин бігу організм працює на вуглеводах (глікоген – це складний вуглевод, який запасається в клітинах печінки і м'язів). І тільки потім відбувається перехід на етап спалювання жирів. Тобто бігати, щоб схуднути, потрібно не менше 50 хвилин в середньому темпі.

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Харчуйтеся правильно. Часто можна почути фразу: "Вам, бігунам, хоч цілий торт з'їж – на тренуванні все згорить". На жаль, це не так. Щоб зменшити жирову масу, потрібно витратити більше енергії, ніж ви спожили. Це означає, що будь-яка кількість фізичного навантаження працює на благо жироспалювання тільки в поєднанні з правильним харчуванням.

Тренуйтеся регулярно. Легка пробіжка один раз на тиждень буде приємною, але по частині схуднення – марною. Щоб позбутися зайвих кілограмів, бігайте не менше трьох разів на тиждень. Зима, дощ, вітер – це не привід скасовувати тренування. Зараз на ринку спортивних товарів є величезна кількість екіпіровки, яка дозволяє тренуватися в будь-яку погоду.

Наберіться терпіння. Вирішивши почати бігати, щоб схуднути, ви маєте чітко розуміти, що без шкоди для здоров'я процес позбавлення від зайвих кілограмів займає не менше трьох місяців.

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