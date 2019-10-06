Як працює швидка зарядка в смартфоні OnePlus 7T

У мережі вже є огляди камери, продуктивності й автономності нового флагманського смартфона OnePlus 7T. Тепер же з'явився детальний розбір технології швидкої зарядки WARP Charge 30T. Чим же дивує надшвидка зарядка нового смартфона OnePlus

Виробник запевняє, що вона стала на 23% швидшою, ніж WARP Charge 30 в OnePlus 7 Pro. Співробітники видання Android Central вирішили розібратися, як вона працює.

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На сайті OnePlus йдеться, що завдяки технології WARP Charge 30T акумулятор OnePlus 7T можна зарядити від 0% до 70% усього за 30 хвилин. При цьому до 50% смартфон доходить за 20 хвилин. На повну же зарядку потрібно одну годину.

Виявляється, що після 75% вихідна сила струму зарядного пристрою обмежується двома амперами та знижується ще більше після 85%. За це відповідає мікроконтролер всередині смартфона, який постійно відстежує рівень заряду, щоб визначити потрібну силу струму. Таке обмеження введено з метою збільшення довговічності акумулятора.

OnePlus 7T надзвичайно швидко заряджається

Ще однією перевагою Warp Charge 30T є підтримання низької температури смартфона під час зарядки. Крім того, навіть під час ігор або перегляду відео швидкість зарядки не знижується. Однак за 30 хвилин при запущеній грі OnePlus 7T заряджається не на 70%, а лише на 52%, що все ще є високим показником.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор OnePlus Піт Лау розповів, чому в їхньому новому смартфоні немає довгоочікуваної багатьма функції безпровідної зарядки.

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