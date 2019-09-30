Блогери порівняли автономність різних поколінь смартфонів OnePlus

Місткість акумулятора смартфонів OnePlus з роками збільшувалася, але водночас росла діагональ дисплея і продуктивність апаратів. Автори YouTube-каналу TechDroider вирішили порівняти новітні моделі гаджетів бренду з попередниками.

Для участі у випробуванні відібрали чотири пристрої:

OnePlus 7T: дисплей діагоналлю 6,55 "(90 Гц), процесор Snapdragon 855 Plus, акумулятор на 3800 маг

OnePlus 7: 6,41", Snapdragon 855, 3700 мАг

OnePlus 6T: 6,41", Snapdragon 845, 3700 мАг

OnePlus 6: 6,28", Snapdragon 845, 3300 мАг

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Першим етапом тестування став запуск шутера PUBG Mobile з однаковими налаштуваннями графіки для всіх пристроїв. Через 3 гри в PUBG залишок заряду OnePlus 7T склав 64%, моделей OnePlus 7, 6T і базового OnePlus 6 – 65%, 56% і 46% відповідно. Через 2 години перегляду відео на YouTube з роздільною здатністю 1080p обидві "сімки" зберегли по 51% місткості акумулятора, модель 6T – 41%, а її попередник – усього 23%.

Наступним випробуванням став безперервний запис Full HD-відео на камери пристроїв протягом двох годин. Новітня версія смартфона пройшла тест з 19% заряду, OnePlus 7 – з 22%, версія 6T показала всього 3%, а OnePlus 6 зійшов з дистанції після 6 годин і 5 хвилин роботи під навантаженням. Після перегляду Instagram протягом години на тимчасовій позначці 7 годин і 37 хвилин вимкнувся і смартфон 6T, а моделі OnePlus 7 і 7T зберегли 18 і 14% місткості батареї.

Повна розрядка OnePlus 7T при повторному запуску PUBG наступила через 8 годин і 46 хвилин, базова версія смартфона протрималася трохи довше – 8 годин і 57 хвилин. Попри формальне відставання від попередника, автори ролика відзначили високу автономність OnePlus 7T з урахуванням вищої частоти оновлення зображення на дисплеї і "зарядженого" процесора.

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