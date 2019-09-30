Глава OnePlus пояснив, чому смартфони досі не підтримують безпровідну зарядку

OnePlus 7T так і не отримав безпровідну зарядку

Флагманські смартфони різних виробників уже надійшли на ринок з функцією безпровідної зарядки високої потужності аж до 30 Вт, але недавно представлений OnePlus 7T дебютував без такої можливості. Чому так – відповів глава компанії.

Піт Лау, глава компанії OnePlus розповів, чому новий флагманський смартфон не отримав безпровідну зарядку. Його пояснення цілком логічне, якщо задуматися.

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На пресконференції OnePlus Лау розповів журналістам, що на ранніх етапах розробки смартфона компанія розглядала можливість його оснащення котушкою для "заправки" без дротів, але пізніше прийняли рішення відмовитися від реалізації цієї технології через перегрів тестових зразків. За його словами, компанія повинна переконатися, що функція безпровідної зарядки відповідає якості провідної технології Warp Charge.

В OnePlus поки не планують використовувати безпровідну зарядку

Нагадаємо, що OnePlus 7T використовує вдосконалений варіант Warp Charge, що заряджає смартфон на 23% швидше, ніж попередні моделі компанії – з нуля до 70% акумулятор гаджета "розгойдується" за 30 хвилин. Чи буде реалізована підтримка зарядки "повітрям" у наступних моделях лінійки OnePlus, глава компанії не уточнив.

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