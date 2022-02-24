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війна

Як працює Укрзалізниця під час воєнного стану

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Укрзалізниця - фото 1
Укрзалізниця / uz.gov.ua

Укрзалізниця продовжує працювати у штатному режимі: поїзди зі столиці на захід курсують, однак на сході потяги йдуть із зупинками. Зокрема, Укрзалізниця організовує евакуаційні рейси зі Східної України.

Про це повідомив керівник з комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.

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Залізниця їде, ми всіх точно вивеземо, ми не плануємо зупинятися, хіба що в разі надзвичайної ситуації, яка зупинить рух як такий. Зараз ми їдемо. Поїзди хіба що приміські зупинені від Харкова в усі напрямки, окрім Чугуєва, – сказав Шевченко

Він також попросив людей уважно читати усі офіційні повідомлення Укрзалізниці, зокрема з сайту, телеграм-каналу Укрзалізниці.

Поїзди за столичним та західним напрямками наразі продовжують рух за графіком. Тимчасово призупинили курсування потягів у харківському напрямку. Також в УЗ додали, що станом на 12 дня про пошкодження залізничної інфраструктури в наслідок бойових дій не повідомлялось.

Як працює Укрзалізниця під час воєнного стану- фото 498614
Як працює Укрзалізниця під час воєнного стану

Евакуаційні рейси планують виконати з таких регіонів та вокзалів:

  1. Луганська область: два евакуаційні поїзди відправлять зі Сватова та Рубіжного сьогодні вдень
  2. Донецька область: два ешелони відправлятимуть з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки
  3. Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлено сьогодні з Одеси

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкривають.

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