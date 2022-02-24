Як працюватимуть медичні заклади під час воєнного стану: пояснення МОЗ

У ці непрості для України часи потрібно зберігати спокій і холодний розум. А також бути максимально обізнаними. Зокрема у МОЗ розповіли, як працюватимуть медичні заклади під час воєнного стану.

На своїй сторінці у фейсбуці Міністерство охорони здоров'я України повідомило, як працюватимуть медичні заклади. Зверніть увагу!

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Як працюватимуть медичні заклади

Передовсім повідомляється, що припиняються планові госпіталізації й операції до окремого розпорядження.

Також у медичних закладах формують запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та іншого. Також у відомства є чіткі механізми поповнення запасів, а також їхнього оновлення.

Також у відомства є чіткі механізми поповнення запасів, а також їхнього оновлення. Крім того, усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

У МОЗ додали, що залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги. Вони забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

Зберігайте спокій, керуйтеся лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях, – закликали у МОЗ.

Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.

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