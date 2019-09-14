Як позмінна робота впливає на здоров'я

Науковці розповіли, чи можна вважати позмінну роботу нормою і як вона впливає на стан здоров'я. Детальніше читайте далі.

Спеціалісти зі Швеції дійшли до висновку, що робота по змінах часто викликає втому, стрес, а також проблеми зі сном та здоров'ям. До того ж, вона може підіймати ризики розвитку захворювань серця.

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До такого висновку науковці дійшли після порівняльного аналізу трьох різних, але поширених схем роботи: традиційної, індивідуальної та скороченою. З'ясувалось, що за всіх видів виникають практично однакові проблеми. Найбільший вплив мають саме умови праці. Дуже важливою є наявність перерв, заборона брати кілька нічних змін поспіль, а також можливість відпочивати щонайменше 11 години вдома.

Чому позмінна робота не надто корисна

Науковці наголошують, що такі дослідження допомагають показати, як впливає робоче навантаження на здоров'я людей. Тому варто пам'ятати про нормальні зміни роботи, які не будуть шкодити звичайному ритму.

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