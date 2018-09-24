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Як позбутися залежності від смартфона
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Виробники гаджетів почали проводити більш здорову політику стосовно обмеження, що ґрунтується на використанні гаджетів.
В нових версіях ОС і додатків користувачі тепер можуть бачити, скільки часу вони проводять зі смартфоном, щоб зрозуміти, наскільки вони залежать від "маленьких електронних помічників".
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Якщо ви відчуваєте залежність від смартфона – зверніть увагу на добірку порад, які допоможуть її уникнути.
Визначте свої звички
Спостерігайте за тим, як часто ви користуєтесь смартфоном і певними додатками. Після цього скоротіть дозволений час там, де ви явно перевищуєте ліміт.
Знайдіть альтернативу
Подумайте, в яких ситуаціях або в який час ви найчастіше "зависаєте" в смартфоні. Можливо, цей вид активності можна замінити на щось більш корисне, до прикладу, читання або прогулянку з друзями.
Складіть план
Використовуйте отриману інформацію для того, щоб скласти план. Вирішіть, коли та за яких обставин ви будете дозволяти собі користуватися смартфоном. Цей етап важливий, адже ви повинні свідомо поставити реальну ціль та почати рух до неї.
Перегляньте свій план
Після дня або тижня нового життя відповідно до плану, обдумайте, наскільки він ефективний для вас. Можливо, потрібно більш жорстко підійти до розв'язання проблеми або знайти нове хобі, яке відволіче вас від екрана смартфона.
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