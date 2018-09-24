Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone: дані по Україні та світу

Нові iPhone вже почали продаватися по всьому світу. Зазначимо, що в Україні iPhone XS на 64 ГБ коштуватиме від 43 999 гривень. Якщо ви таки вирішили збирати гроші на "яблучну" новинку – зверніть увагу на те, скільки днів потрібно буде "відпрацювати" за покупку.

Аналітики Picodi дослідили, скільки днів потрібно працювати, щоб купити заповітну новинку в Україні та інших країнах. Зазначимо, що статистика базується на офіційних даних про середню заробітну плату в кожній країні, а також на офіційних цінах на смартфон iPhone Xs з 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Як виявилося, найпростіше купити новику від Apple вдасться жителям найрозвиненіших країн Європи та ОАК. До прикладу, щоб придбати новий iPhone XS у Швейцарії потрібно відпрацювати 5,1 дня, в Люксембурзі – майже 7 днів, а в Норвегії та Данії – 7 днів з невеличким "хвостиком". Також у топі Арабські Емірати – 7,6 дня вистачить тим, хто хоче купити новеньке "яблучко". Цікаво, що у США доведеться працювати 8,4 дня. Здавалося б, що жителям Штатів буде найлегше це зробити.

А тепер увага! Якщо враховувати середньостатистичну заробітну плату по Україні, нашим співвітчизникам потрібно буде працювати 136 днів (4 з лишком місяці без вихідних), щоб купити бажану новинку. Складніше доведеться мешканцям Філіппін – 156 робочих днів.

Від 32 до 38 робочих днів – така плата за iPhone в Польщі, Словаччині, Литві, Латвії та Угорщині.

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Скільки потрібно працювати, щоб купити новий iPhone XS в Україні / picodi

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