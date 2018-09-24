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Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone: дані по Україні та світу
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Нові iPhone вже почали продаватися по всьому світу. Зазначимо, що в Україні iPhone XS на 64 ГБ коштуватиме від 43 999 гривень. Якщо ви таки вирішили збирати гроші на "яблучну" новинку – зверніть увагу на те, скільки днів потрібно буде "відпрацювати" за покупку.
Аналітики Picodi дослідили, скільки днів потрібно працювати, щоб купити заповітну новинку в Україні та інших країнах. Зазначимо, що статистика базується на офіційних даних про середню заробітну плату в кожній країні, а також на офіційних цінах на смартфон iPhone Xs з 64 ГБ вбудованої пам'яті.
Нагадаємо, що Xiaomi влучно потролили Apple, запропонувавши свої набори XS, XS MAX та XR
Як виявилося, найпростіше купити новику від Apple вдасться жителям найрозвиненіших країн Європи та ОАК. До прикладу, щоб придбати новий iPhone XS у Швейцарії потрібно відпрацювати 5,1 дня, в Люксембурзі – майже 7 днів, а в Норвегії та Данії – 7 днів з невеличким "хвостиком". Також у топі Арабські Емірати – 7,6 дня вистачить тим, хто хоче купити новеньке "яблучко". Цікаво, що у США доведеться працювати 8,4 дня. Здавалося б, що жителям Штатів буде найлегше це зробити.
А тепер увага! Якщо враховувати середньостатистичну заробітну плату по Україні, нашим співвітчизникам потрібно буде працювати 136 днів (4 з лишком місяці без вихідних), щоб купити бажану новинку. Складніше доведеться мешканцям Філіппін – 156 робочих днів.
Від 32 до 38 робочих днів – така плата за iPhone в Польщі, Словаччині, Литві, Латвії та Угорщині.
Дивіться на повну інфографіку:
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