iPhone Xs і Xs Max порівняли по автономності з iPhone X, Galaxy Note9 і OnePlus 6

Ще одне цікаве відео за участю новеньких смартфонів iPhone Xs і Xs Max, які, як ми дізналися з недавніх дроп-тестів SquareTrade, не особливо добре переносять падіння, надав відеоблогер Арун Мейні, відомий під ніком Mrwhosetheboss.

Він провів невеликий тест, у якому порівняв новинки Apple по автономності з іншими флагманськими Android-смартфонами. Зокрема, в тесті взяли участь новенький Samsung Galaxy Note9, торішній iPhone X і OnePlus 6.

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Результати тестування, у рамках якого на всіх смартфонах одночасно запускалися відеоролики, різні програми та ігри, можна побачити нижче.

Ми вже неодноразово зазначали, що час автономної роботи смартфона визначається не тільки місткістю акумулятора, але і типом однокристальної системи. До того ж, треба враховувати, що смартфони різняться не тільки платформою і батареєю, але й екраном.

Хай там як, у результаті першим з гонки вибув iPhone X з 5,8-дюймовим екраном і роздільною здатністю 2436х1125 пікселів, 10-нм SoC Apple A12 й акумулятором на 2716 мАг. Торішньому флагману Apple вдалося протриматися в такому інтенсивному режимі роботи 4 годин і 11 хвилин.

Другим "видихнувся" нинішній флагман OnePlus 6 (6,3 ", 2160х1080, 10-нм SD845), його результат – 4 години 44 хвилин.

Смартфон Samsung Galaxy Note9, оснащений найбільшим за місткістю акумулятором серед усіх флагманів, фінішував третім з результатом 4 години 47 хвилин.

У лідерах же, як нескладно здогадатися, нові iPhone Xs і Xs Max. Перший показав результат 4 години 56 хвилин, а другий – 5 годин і 8 хвилин. Тобто, Apple знову довела, що не дивлячись на меншу місткість акумулятора, її смартфони здатні працювати довше, ніж моделі-конкуренти на Android.

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