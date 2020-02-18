Як позбутися сивини без фарби для волосся

Вчені знайшли спосіб забути про сивину без використання фарби для волосся. Читайте, що треба зробити.

Вчені з Гарварда стверджують, що на появу сивого волосся впливають не тільки вік і гормональний фон, але і рівень стресу.

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Дослідники довели, що стовбурові клітини, які відповідають за пігмент, який забарвлює волосся, руйнуються під впливом стресів і емоційних потрясінь. Так, миші, які під час експерименту зазнали сильних переживань, в результаті просто побіліли.

На думку експертів, кортизол і адреналін, які виробляються під час негативних емоцій, вбивають меланоцити в волосяних цибулинах. Так, зменшити кількість сивини допоможе спокійний, врівноважений стан. Вчені також розробляють спеціальний препарат проти сивого волосся, який дозволить назавжди відмовитися від штучних барвників.

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