Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Як позбутися сивини без фарби для волосся

  • 37
Сивина - фото 1
Сивина / nytimes

Вчені знайшли спосіб забути про сивину без використання фарби для волосся. Читайте, що треба зробити.

Вчені з Гарварда стверджують, що на появу сивого волосся впливають не тільки вік і гормональний фон, але і рівень стресу.

І ще: Учені виявили несподівану користь смартфонів

Дослідники довели, що стовбурові клітини, які відповідають за пігмент, який забарвлює волосся, руйнуються під впливом стресів і емоційних потрясінь. Так, миші, які під час експерименту зазнали сильних переживань, в результаті просто побіліли.

На думку експертів, кортизол і адреналін, які виробляються під час негативних емоцій, вбивають меланоцити в волосяних цибулинах. Так, зменшити кількість сивини допоможе спокійний, врівноважений стан. Вчені також розробляють спеціальний препарат проти сивого волосся, який дозволить назавжди відмовитися від штучних барвників.

Як позбутися сивини без фарби для волосся - фото 386908

Читайте також: Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні

Джерело: nytimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • 16 лютого, 16:54
  • 417
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 468
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2106466
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради