Як позбутися болю у м'язах після тренувань: три прості способи

Біль у м'язах після тренувань – нормальне явище. Але якщо ви перестаралися у залі, то наслідки можуть бути не надто приємними. В такому випадку може навіть виникнути запалення, через що займатися спортом не вийде. Розповідаємо, як прибрати біль у м'язах, аби не припиняти тренування.

Ці кілька простих порад допоможуть зняти біль у м'язах, аби не довелося відкладати тренування до того моменту, коли вони відновляться.

Це цікаво: Три причини почати стрибати на скакалці вже сьогодні

Омега-3 жирні кислоти

Омега-3 жирні кислоти володіють протизапальними й імуномодулюючими властивостями. Тому важливо додати до раціону продукти багаті ними. Це не тільки риба і морепродукти. До списку також входять горіхи, насіння, водорості, квасоля і соя.

Цукор

Споживання рафінованого цукру пов'язується із запаленням. На тлі його появи в організмі збільшується виробництво прозапальних молекул у тілі. Постійне вживання цукру може спровокувати хронічне запалення.

Після тренування можна зробити масаж, аби зняти біль

Масаж

Сильна напруга в м'язах проходить швидше після масажу. Професійний масаж може скоротити не тільки напругу, але і вироблення прозапальних цитокінів, а також прибрати застійні явища.

Читайте також: Чим замінити біг: три круті альтернативи