Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Як позбутись стресу за 10 хвилин: простий і приємний лайфхак

  • 42
Як позбутись стресу за 10 хвилин: простий і приємний лайфхак - фото 1

Якщо ви шукаєте простий та швидкий спосіб покращити настрій і позбутись стресу без шкідливих звичок, то цей варіант вам точно сподобається. Це приємне заняття точно змусить вас усміхатися!

Науковці з Університету штату Вашингтон дійшли до висновку, що навіть за 10 хвилин можна відчутно знизити рівень кортизолу, який називають гормоном стресу. Для цього не потрібен алкоголь, солодощі чи щось у цьому роді. Виявилось, що саме ігри з тваринами допомагають швидко повернутись у норму.

І ще: Несподівано: люди готові до того, щоб їх замінили роботи

Це підтвердив масштабний експеримент, у рамках якого студенти, які постійно живуть у стресі, стежили за пухнастиками, дивились, як хтось грається з тваринами, і самі веселились із котами і собаками. Перед цим і після науковці перевіряли рівень кортизолу у піддослідних. З'ясувалось, що будь-який контакт з улюбленцями зменшував стресовість, але саме ігри допомагали максимально швидко повернутись у позитивний стан.

10 хвилин з тваринами допомагають справитись з емоціями - фото 347633
10 хвилин з тваринами допомагають справитись з емоціями

Зважаючи на те, що за останній десяток років студенти частіше страждали від депресивного стану, тривоги та складнощів у навчанні, керівники університету вирішили влаштувати справжню профілактику стресу, яка припала до душі і молоді, і адміністрації. Тому тепер студенти можуть гратись з тваринами упродовж 5-45 хвилин у невеликих групах, адже працівники привозять власних улюбленців до кампуса, а також беруть пухнастиків з місцевих притулків.

"Ми довели, що навіть 10 хвилин, упродовж яких людина гладить тварин, можуть відчутно знизити негативні емоції, зв'язані зі стресом", – пояснюють автори дослідження.

Ігри з собаками і котами знімають стрес - фото 347634
Ігри з собаками і котами знімають стрес

Читайте також: Легка наркоманія: науковці розповіли, як сайти знайомств впливають на наше здоров'я

Джерело: rz.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 536
Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня
  • 12 серпня, 10:26
  • 710
Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
  • 09 серпня, 16:51
  • 1347
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія