Як позбутись стресу за 10 хвилин: простий і приємний лайфхак

Якщо ви шукаєте простий та швидкий спосіб покращити настрій і позбутись стресу без шкідливих звичок, то цей варіант вам точно сподобається. Це приємне заняття точно змусить вас усміхатися!

Науковці з Університету штату Вашингтон дійшли до висновку, що навіть за 10 хвилин можна відчутно знизити рівень кортизолу, який називають гормоном стресу. Для цього не потрібен алкоголь, солодощі чи щось у цьому роді. Виявилось, що саме ігри з тваринами допомагають швидко повернутись у норму.

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Це підтвердив масштабний експеримент, у рамках якого студенти, які постійно живуть у стресі, стежили за пухнастиками, дивились, як хтось грається з тваринами, і самі веселились із котами і собаками. Перед цим і після науковці перевіряли рівень кортизолу у піддослідних. З'ясувалось, що будь-який контакт з улюбленцями зменшував стресовість, але саме ігри допомагали максимально швидко повернутись у позитивний стан.

10 хвилин з тваринами допомагають справитись з емоціями

Зважаючи на те, що за останній десяток років студенти частіше страждали від депресивного стану, тривоги та складнощів у навчанні, керівники університету вирішили влаштувати справжню профілактику стресу, яка припала до душі і молоді, і адміністрації. Тому тепер студенти можуть гратись з тваринами упродовж 5-45 хвилин у невеликих групах, адже працівники привозять власних улюбленців до кампуса, а також беруть пухнастиків з місцевих притулків.

"Ми довели, що навіть 10 хвилин, упродовж яких людина гладить тварин, можуть відчутно знизити негативні емоції, зв'язані зі стресом", – пояснюють автори дослідження.

Ігри з собаками і котами знімають стрес

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