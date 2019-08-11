Несподівано: люди готові до того, щоб їх замінили роботи

Ми живемо в епоху тотальної роботизації. Аналітики постійно говорять про те, що в недалекому майбутньому гряде справжня війна за робочі місця у зв'язку зі скороченням персоналу на підприємствах і виконанням більшості завдань роботами. Однак, не всіх людей це лякає.

Проведене вченими Мюнхенського технічного університету опитування показало, що люди готові до того, щоб їх замінили роботи, а не інші фахівці-конкуренти.

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Дослідники вирішили з'ясувати, наскільки важко буде реагувати людина в ситуації, коли дізнається, що звільнена від подальшого виконання своїх обов'язків при таких сценаріях: її замінить інша людина або її замінить андроїд.

– Якщо звільняють вашого колегу та заміняють його людиною – підтримали це твердження 62% опитаних;

– Якщо звільняють вас і заміняють іншою людиною – 37% опитаних.

Співробітники більше бояться, що їх замінять інші люди

Під час дослідження з'ясувалося, що в разі звільнення люди менш емоційно реагують на факт, що їх замінять роботом, а не людиною, і значно болючіше сприймають працевлаштування фахівця, який виявився сильнішим або конкурентоспроможнішим. В опитуванні взяло участь близько 2000 респондентів.

Вердикт учених виявився несподіваним: людина значно простіше сприймає ситуацію, коли її замінює робот, ніж передачу повноважень іншому співробітнику. Дослідники впевнені, що урядам низки країн, крім матеріальної, варто задуматися про забезпечення психологічної підтримки робітників, яких чекає звільнення у зв'язку з автоматизацією виробництва.

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