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Легка наркоманія: науковці розповіли, як сайти знайомств впливають на наше здоров'я
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Відтоді, як сім років тому на ринок онлайн-дейтингу увірвався Tinder, багато що змінилося: флірт в інтернеті став звичним способом познайомитися. Але цей спосіб не такий уже й "милий". Особливо, якщо мова йде про людей з нестійкою психікою.
Стенфордські вчені разом з колегами з Університету Нью-Мексико з'ясували, що 39% американських пар познайомилися в інтернеті, а не через друзів, як це робили раніше. За статистикою Bumble, 20 000 знайомств у додатку закінчилися весіллям.
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Нещодавнє дослідження американських і корейських вчених присвячене побічним ефектам свайпів. Автори виходили з когнітивно-біхевіоральної моделі соціальної тривоги. Вони опитали 269 студентів, зареєстрованих в Tinder, і зробили кілька висновків.
З'ясувалося, що люди, схильні до компульсивної поведінки, в Tinder відчували себе ще самотнішими. Однак вони продовжували свайпати інших в надії з кимось зблизитися і швидко прив'язувалися до додатка.
Tinder нашкодив і людям з низькою самооцінкою. Невпевнені в собі користувачі заходили в додаток частіше за інших, але від цього їм щоразу ставало тільки гірше. Додаток посилював їх тривогу і почуття самотності, стверджують вчені.
"У Tinder немає нічого радикально нового", – каже викладач Халлского університету (Великобританія) Майкл Гратцке, який досліджує любов як культурний феномен. За його словами, свайп імітує наші реакції в реальному житті: "Коли ми заходимо в кімнату, нам вистачає кількох секунд, щоб оцінити присутніх".
Tinder привабливий тим, що перетворює пошук партнера на гру – в ньому є азартний компонент. Процес затягує так само, як лотереї, ігрові автомати або ставки на спорт. Співзасновник компанії Джонатан Бадин зізнався, що застосував в платформі механізми підкріплення, про які дізнався на лекціях з психології.
"Це нова технологія, і ніхто не розповів нам, як нею користуватися", – зауважує антрополог Хелен Фішер. За її словами, Tinder – не спосіб знайти любов, а просто додаток, в якому можна познайомитися з різними людьми. Її порада – знайти дев'ять цікавих людей, максимум, і поспілкуватися з ними. Якщо ні з ким не склалося, пора повертатися в офлайн.
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