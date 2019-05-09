Як позбутись наслідків сидячого способу життя

Сидячий спосіб життя є доволі поширеним для сучасних людей, однак його зовсім не можна назвати здоровим. Спеціалісти розповіли, як зменшити наслідки малорухливості без стресу.

Кардіологи зі США провели масштабне дослідження, щоб визначити, як нівелювати вплив сидячого способу життя на здоров'я. Для цього медики вивчили медичні картки майже 149 тисяч австралійців у віці від 45 років.

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Дані про здоров'я порівняли з кількістю годин, які люди провели сидячи. Врешті спеціалісти виділили кілька груп: перша – люди, які сиділи менш як 4 годин на день, друга – люди, які проводили у сидячому положення 4-6 годин, третя – 6-8 годин і більше.

Як зменшити наслідки малорухливого способу життя

Саме у представників останньої групи були найвищі ризики передчасної смерті, але їх можна нівелювати регулярною фізичною активністю. Медики дослідники, що тренування чи спорт більш як 4 годин щотижня дозволяє відновитись після сидячого режиму. А от заняття до 4 годин зовсім не змінювали моторошні показники. Ідеальний мінімальний рівень активності має складати 150 хвилин на тиждень.

"Регулярні та інтенсивні фізичні навантаження дають найкращий позитивний ефект на здоров'я людей", – підсумували учені.

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