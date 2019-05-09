Як кількість відтискань показує ваш стан здоров'я

Науковці визначили, як кількість відтискань за хвилину демонструє фізичний стан. Готові перевірити себе?

Американські науковці вирішили знайти зв'язок між кількістю відтискань та станом здоров'я чоловіків, тому проаналізували інформацію про самопочуття та фізичний стан 1104 пожежників з Індіани за останні 10 років. Зважаючи на професію, всі чоловіки регулярно проходили медогляд та тестування з фізпідготовки.

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Виявилось, що ті чоловіки, які відтискались понад 40 разів, мали на 96% нижчі ризики серцево-судинних захворювань у порівнянні з тими, хто зумів зробити лише 10 відтискань. А люди, що доходили до 20-30 відтискань, мали на 75% менше шансів страждати від проблем з серцем.

Так несподівано медики виявили, що відтискання може стати простим тестом на стан здоров'я. Важливо: кількість відтискань за 1 хвилину. Тому можете перевірити, як у вас справи з цією популярною вправою. До слова, її регулярне виконання зміцнює м'язи спини, рук, грудей, а також допомагає стати витривалішими.

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