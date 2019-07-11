На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як позбутись целюліту: відповідь медиків
-
- 51
У МОЗ розповіли, як зменшити прояви целюліту, та пояснили, чому він не є хворобою чи вадою. Детальніше читайте далі.
У Міністерстві охорони здоров'я постійно підіймаються актуальні та маловідомі для українців теми щодо здоров'я та медицини. Цього разу на офіційному сайті відомства пояснили, як боротися з целюлітом.
І ще: Науковці поділилися найкращим способом схуднення
"Целюліт з’являється незалежно від віку – частіше у жінок, рідше у чоловіків. Водночас він досить сильно впливає на сприйняття свого тіла та самооцінку", – відзначають медики.
Вони також наголошують, що чимало косметичних засобів насправді малоефективні, а також потребують постійних процедур.
"Целюліт – це не хвороба і не вада, а досить звичне для чоловіків та жінок фізіологічне явище. Водночас він буває різним за градацією, тому “запускати” та повністю його ігнорувати не варто", – підкреслюють фахівці.
Як позбутись целюліту
- Ефективними процедурами, які приносять тимчасовий ефект, є масаж, лімфодренаж, хірургічне втручання, лазерна корекція чи банки. Однак існують прості домашні звички, які допоможуть покращити якість тіла.
- Відмова від корегуючої білизни, тісних колготок, штанів та легінсів. Вони погіршують циркуляцію лімфи та крові та призводять до відчутнішої появи целюліту.
- Силові навантаження. Відтискання ногами лежачи та глибокі присідання з вагою дозволять сформувати м'язовий рельєф, який підтримає жирову тканину.
- Більше руху. Намагайтесь довго не сидіти на одному місці, адже така пасивність не лише збільшує ймовірність появи целюліту, а ризики ожиріння. Тому проміняйте транспорт та піші прогулянки, ліфт на сходи, а перегляд фільмів можна супроводжувати присідання.
- Позбудьтесь сигарет. Куріння також впливає на стан тіла, тому відмова від нього – це не просто одне із найголовніших правил здорового способу життя, а й протицелюлітний захід.
- Правильний раціон і вага. Навіть нормальний індекс маси тіла, який становить менш як 25, може бути целюліт, але в таких випадках значно помітніший. Тому стежте за харчуванням, а такий стиль життя зменшить ризики багатьох захворювань.
- Позбудьтесь джерел ксеноестрогенів. Це сполуки, які можуть надходити з пластику чи їжі, та працюють ніби гормони. Вони є у молоці корів, яких доїли під час вагітності, у консервантах у готових продуктах і печиві, в яскравих червоних морепродуктах та сої.
- Кавова гуща для догляду. Не тільки бадьорить, а й допомагає виглядати шкірі краще, адже такий пілінг стимулює кровообіг.
- Вибирайте креми з ретиноїдами. Йдеться про засоби і для обличчя, і для сідниць. Ретиноїди допомагають утворювати колаген та підтримувати свіжий і молодий вигляд.
"Не переймайтеся через целюліт, бо це не хвороба. Перейматися взагалі шкідливо, бо це підвищує рівень кортизолу, порушує сон і тим самим послаблює імунітет та сприяє набору ваги. Але це не означає, що будь-яка вага є здоровою і себе слід беззастережно приймати, які є. Любов до себе означає піклування", – підсумували медики.
Читайте також: Експерт розкрила секрет фітнес-батончиків
-
13:10Коли свято Петра і Павла 2019: дата та історія святкування в Україні
-
12:51Найапетитніша модель plis-size показала фото топлес (18+)
-
12:24Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото
-
11:53Ці смаколики здатні уповільнити старіння
-
11:25Лось у США знайшов спосіб врятуватись від рекордної спеки (відео)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:52Міс Всесвіт 2012 у дивному купальнику розбурхала Instagram
-
10:27Як позбутись целюліту: відповідь медиків
-
09:52Рятувальники попередили українців про небезпеку
-
09:28Відео для внутрішнього спокою підкорює мережу
-
08:52Кендалл Дженнер показала, як насправді виглядає на відпочинку
-
08:31Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото
-
07:55У мережу виклали тизер нової функції Samsung Galaxy Note10
-
07:33Зваблива Ратажковскі показала, як носити головний тренд літа
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:14Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях
- 10 липня
-
22:54Apple убила свій найменший MacBook і засмутила фанатів Pro-версії
-
22:236 типів продуктів, які не варто поєднувати з алкоголем
-
21:51Aston Martin показав фінальний дизайн колекційного DBS GT Zagato
-
21:25ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
-
21:0011 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Серіал Дуже дивні справи 3 установив рекорд на Netflix
-
20:24Науковці поділилися найкращим способом схуднення
-
20:12У мережі з'явилися технічні характеристики смартфонів Honor 9X та Honor 9X Pro
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
13:10Коли свято Петра і Павла 2019: дата та історія святкування в Україні
-
12:24Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото
-
10:27Як позбутись целюліту: відповідь медиків
-
07:14Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях
- 10 липня
-
21:25ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
18:00ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
-
15:30ТЕСТ: Вгадай країну за її контуром на карті!
-
12:00Перший день Atlas Weekend: DZIDZIO, Павло Зібров та повернення Софії Ротару
-
10:00Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми
-
08:55Чому влітку потрібно пити чай
-
07:16Погода в Україні 10 липня: похолодання накриє всю країну
- 09 липня
-
22:22Продукти, які зволожать шкіру влітку
-
19:00Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+)
-
15:30ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!
-
14:00Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
-
12:18Святослав Вакарчук вперше показав спільні фото з коханою та дочкою
-
10:00Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю
-
07:16Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання
- 08 липня
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
-
17:13Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео