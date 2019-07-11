Як позбутись целюліту: відповідь медиків

У МОЗ розповіли, як зменшити прояви целюліту, та пояснили, чому він не є хворобою чи вадою. Детальніше читайте далі.

У Міністерстві охорони здоров'я постійно підіймаються актуальні та маловідомі для українців теми щодо здоров'я та медицини. Цього разу на офіційному сайті відомства пояснили, як боротися з целюлітом.

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"Целюліт з’являється незалежно від віку – частіше у жінок, рідше у чоловіків. Водночас він досить сильно впливає на сприйняття свого тіла та самооцінку", – відзначають медики.

Вони також наголошують, що чимало косметичних засобів насправді малоефективні, а також потребують постійних процедур.

"Целюліт – це не хвороба і не вада, а досить звичне для чоловіків та жінок фізіологічне явище. Водночас він буває різним за градацією, тому “запускати” та повністю його ігнорувати не варто", – підкреслюють фахівці.

Як позбутись целюліту

Ефективними процедурами, які приносять тимчасовий ефект, є масаж, лімфодренаж, хірургічне втручання, лазерна корекція чи банки. Однак існують прості домашні звички, які допоможуть покращити якість тіла.

Відмова від корегуючої білизни, тісних колготок, штанів та легінсів. Вони погіршують циркуляцію лімфи та крові та призводять до відчутнішої появи целюліту.

Силові навантаження. Відтискання ногами лежачи та глибокі присідання з вагою дозволять сформувати м'язовий рельєф, який підтримає жирову тканину.

Більше руху. Намагайтесь довго не сидіти на одному місці, адже така пасивність не лише збільшує ймовірність появи целюліту, а ризики ожиріння. Тому проміняйте транспорт та піші прогулянки, ліфт на сходи, а перегляд фільмів можна супроводжувати присідання.

Позбудьтесь сигарет. Куріння також впливає на стан тіла, тому відмова від нього – це не просто одне із найголовніших правил здорового способу життя, а й протицелюлітний захід.

Правильний раціон і вага. Навіть нормальний індекс маси тіла, який становить менш як 25, може бути целюліт, але в таких випадках значно помітніший. Тому стежте за харчуванням, а такий стиль життя зменшить ризики багатьох захворювань.

Позбудьтесь джерел ксеноестрогенів. Це сполуки, які можуть надходити з пластику чи їжі, та працюють ніби гормони. Вони є у молоці корів, яких доїли під час вагітності, у консервантах у готових продуктах і печиві, в яскравих червоних морепродуктах та сої.

Кавова гуща для догляду. Не тільки бадьорить, а й допомагає виглядати шкірі краще, адже такий пілінг стимулює кровообіг.

Вибирайте креми з ретиноїдами. Йдеться про засоби і для обличчя, і для сідниць. Ретиноїди допомагають утворювати колаген та підтримувати свіжий і молодий вигляд.

"Не переймайтеся через целюліт, бо це не хвороба. Перейматися взагалі шкідливо, бо це підвищує рівень кортизолу, порушує сон і тим самим послаблює імунітет та сприяє набору ваги. Але це не означає, що будь-яка вага є здоровою і себе слід беззастережно приймати, які є. Любов до себе означає піклування", – підсумували медики.

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