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Експерт розкрила секрет фітнес-батончиків

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Експерт розкрила секрет фітнес-батончиків - фото 1

Нутриціолог, експерт по харчуванню і сертифікований коуч Олена Кален заявила, що у фітнес-батончиках є багато добавок, які приносять більше шкоди, ніж користі. Про це експерт написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами Олени Кален, повністю безвуглеводних батончиків не буває, інакше вони б не давали миттєвий підйом енергії і сил. "Якщо в складі не вказаний цукор, це не означає, що його там немає. Іноді для посилення смаку використовують ароматизатори та підсолоджувачі – добавки, які приносять більше шкоди, ніж користі", – повідомила Кален.

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Нутриціолог склала список корисних інгредієнтів в батончиках:

  • Насіння. У них містяться корисні жирні кислоти, вживання яких допомагає зміцнити імунітет, прискорити обмін речовин і зберегти природну красу. Вони особливо корисні для жінок в період ПМС.
  • Цілісні зерна – джерело складних вуглеводів і клітковини. Вони дають заряд енергії, покращують роботу кишечника і сприяють зниженню ваги.
  • Горіхи. У них містяться селен, цинк, кальцій і йод. Горіхи необхідні при великих розумових і фізичних навантаженнях. Також завдяки високому вмісту поліненасичених жирних кислот, вони допомагають швидше відновити сили після тренування.
  • Фініки і сухофрукти – це природні підсолоджувачі, які багаті мінералами і вітамінами. Фініки допомагають справлятися із запальними процесами в організмі і знижують артеріальний тиск.

Також Кален додала, що якісний батончик не може коштувати дешево, і нагадала, що не можна зловживати будь-якою їжею, адже це зашкодить фігурі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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