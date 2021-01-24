Як поїхати у Польщу без самоізоляції: названо умову

Польща змінила умови в'їзду в країну, тож тепер можна буде уникнути 10-денного карантину. Детальніше читайте далі.

Уряд Польщі дозволив скасувати обов'язкову самоізоляцію упродовж 10 днів по приїзду в країну за однієї умови. Вже з 23 січня мандрівники зможуть спокійно приїздити в країну без ізоляції, але за наявності негативного тесту на коронавірус.

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Важливе уточнення, що негативний тест має бути зроблено упродовж 48 годин до перетинання кордону.

Відзначимо, що пандемія коронавірусу не відступає, тож Польща також прийняла зміни у черговості вакцинації для населення. Тепер до першої пріоритетної групи потрапили не лише пенсіонери, а й молодь, яка страждає від важких хронічних захворювань.

Нові правила в'їзду в Польщу

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