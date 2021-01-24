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Як поїхати у Польщу без самоізоляції: названо умову

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Нові правила в'їзду в Польщу - фото 1
Нові правила в'їзду в Польщу

Польща змінила умови в'їзду в країну, тож тепер можна буде уникнути 10-денного карантину. Детальніше читайте далі.

Уряд Польщі дозволив скасувати обов'язкову самоізоляцію упродовж 10 днів по приїзду в країну за однієї умови. Вже з 23 січня мандрівники зможуть спокійно приїздити в країну без ізоляції, але за наявності негативного тесту на коронавірус.

І ще: Європейська країна готова приймати туристів з березня: умови подорожі

Важливе уточнення, що негативний тест має бути зроблено упродовж 48 годин до перетинання кордону.

Відзначимо, що пандемія коронавірусу не відступає, тож Польща також прийняла зміни у черговості вакцинації для населення. Тепер до першої пріоритетної групи потрапили не лише пенсіонери, а й молодь, яка страждає від важких хронічних захворювань.

Нові правила в'їзду в Польщу - фото 444573
Нові правила в'їзду в Польщу

Читайте також: Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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