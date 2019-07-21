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Як пов'язані щастя і нові знайомства: відповідь учених

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Як самопочуття впливає на спілкування - фото 1
Як самопочуття впливає на спілкування

Науковці виявили, що гарний настрій та потреба у спілкуванні з новини людьми насправді тісно пов'язані. Детальніше читайте далі.

Фахівці з Гарвардського університету дійшли до висновку, що відчуття щастя може впливати на рівень бажання з кимось спілкуватись.

Це цікаво: Науковці назвали несподівану ознаку того, що ви – щаслива людина

Ні для кого не таємниця, що людина є соціальною істотою, яка постійно спілкується з іншими просто так, або з певною метою. Однак є дні, коли бажання поговорити зовсім зникає, або ж виникає думка завести нові знайомства. І це не дивно, адже експерти виявили, що у стані пригнічення люди спілкуються тільки з близькими, а от щасливі намагаються знайти нових людей для свого оточення.

Як самопочуття впливає на спілкування - фото 342313

Це підтвердив експеримент за участю більш як 30 тисяч людей, які встановили додаток, що запитував про самопочуття. Саме він допоміг показати зв'язок між рівнем настрою та бажанням заводити нові знайомства.

Як самопочуття впливає на спілкування - фото 342314

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Джерело: iod.media
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