Як поводитись, коли перехворів на коронавірус: відповідь медиків

В Україні триває карантин через погіршення ситуації з коронавірусом, тому у МОЗ регулярно діляться свіжими новинами та нагадують про важливі правила безпеки. Цього разу експерти розповіли, що робити тим, хто вже перехворів на COVID-19.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram розповіли про те, як поводитись всім людям, які встигли перехворіти на коронавірус. Пояснення дав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.

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"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеної хвороби. Дійсно, багато хто скаржиться на виражену втомлюваність, яка зберігається упродовж 2-3 тижнів. Поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі", – ось що радить медик.

Додамо, що українські вчені з Інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень Національної академії наук прогнозують, що до кінця листопада кількість інфікованих за весь час сягне понад 743 тисяч, а до 20 грудня ця позначка росте до мільйона.

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