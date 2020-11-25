Штраф за відсутність масок: скільки українців порушили заборону за перші дні

З 21 листопада в Україні введено штрафи за неносіння масок у громадських місцях. Однак за перші кілька днів все ж чимало людей порушують це важливе в умовах пандемії правило – бути у масці.

Під час ранкового брифінгу глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, яка ситуація з носінням масок.

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Оскільки за останні кілька тижнів в країні встановлено нові рекорди щодо захворюваності на COVID-19, то відсутність маски збільшує ризики того, що ситуація лише погіршуватиметься. За словами міністра, за кілька днів вже вдалось зловити чимало порушників.

"Вже чотири дні, починаючи з 21 листопада, діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності – штрафів за неносіння масок в громадських місцях. За цей час було складено вже 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці", – розповів Степанов.

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