Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Штраф за відсутність масок: скільки українців порушили заборону за перші дні

  • 0
Скільки людей оштрафували за нен - фото 1
Скільки людей оштрафували за нен

З 21 листопада в Україні введено штрафи за неносіння масок у громадських місцях. Однак за перші кілька днів все ж чимало людей порушують це важливе в умовах пандемії правило – бути у масці.

Під час ранкового брифінгу глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, яка ситуація з носінням масок.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада

Оскільки за останні кілька тижнів в країні встановлено нові рекорди щодо захворюваності на COVID-19, то відсутність маски збільшує ризики того, що ситуація лише погіршуватиметься. За словами міністра, за кілька днів вже вдалось зловити чимало порушників.

"Вже чотири дні, починаючи з 21 листопада, діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності штрафів за неносіння масок в громадських місцях. За цей час було складено вже 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці", – розповів Степанов.

Штраф за відсутність масок: скільки українців порушили заборону за перші дні - фото 436532

Читайте також: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 673
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2485
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2671951
Загрузка...
Новини