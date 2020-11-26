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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 26 листопада: в Україні виявлено 677 189 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 15 331​​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 26 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 373 786 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 677 189
Одужали 317 395
Померли 11 717

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (64 019) та у Харківській області (53 433). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 16 370

Волинська область

 22 906

Дніпропетровська область

 33 115

Донецька область

 21 344

Житомирська область

 27 926

Закарпатська область

 22 425

Запорізька область

 27 226

Івано-Франківська область

 34 045

Кіровоградська область

 4 706

Київ

 64 019

Київська область

 34 241

Львівська область

 43 611

Луганська область

 5 925

Миколаївська область

 16 731

Одеська область

 40 535

Полтавська область

 20 204

Рівненська область

 29 320

Сумська область

 25 662

Тернопільська область

 26 752

Харківська область

 53 433

Херсонська область

 9 345

Хмельницька область

 27 703

Чернівецька область

 32 492

Черкаська область

 20 668

Чернігівська область

 16 485

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-11-2020:

Захворіли

60 742 702
Одужали

42 047 958
Померли

1 427 160

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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