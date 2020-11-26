Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 26 листопада: в Україні виявлено 677 189 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 15 331​​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 26 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 373 786 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 677 189 Одужали 317 395 Померли 11 717

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (64 019) та у Харківській області (53 433). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 16 370 Волинська область 22 906 Дніпропетровська область 33 115 Донецька область 21 344 Житомирська область 27 926 Закарпатська область 22 425 Запорізька область 27 226 Івано-Франківська область 34 045 Кіровоградська область 4 706 Київ 64 019 Київська область 34 241 Львівська область 43 611 Луганська область 5 925 Миколаївська область 16 731 Одеська область 40 535 Полтавська область 20 204 Рівненська область 29 320 Сумська область 25 662 Тернопільська область 26 752 Харківська область 53 433 Херсонська область 9 345 Хмельницька область 27 703 Чернівецька область 32 492 Черкаська область 20 668 Чернігівська область 16 485

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-11-2020:

Захворіли 60 742 702 Одужали 42 047 958 Померли 1 427 160 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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