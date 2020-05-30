Як повернутись до звичного життя після самоізоляції: 5 порад

Послаблення карантину в Україні дозволило багатьом людям повернутись на роботу в офіси. Однак після довгого перебування в самоізоляції буває складно влитись у звичне життя. Як подолати це – читайте далію

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли, як нарешті повернутись до традиційних буднів після тривалої самоізоляції.

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"Пом'якшення обмежень – це, з одного боку, добре. Але тепер чимало людей стресують через необхідність повертатись в офіс і бояться їхати в транспорті з іншими пасажирами", – йдеться у повідомленні.

Як повернутись до життя після самоізоляції:

Емоційний стан . Щоб позбутись стресу варто думати про те, що вас заспокоює. Можна навіть скласти список того, що лякає і дратує, а напроти написати, як нівелювати це.

. Щоб позбутись стресу варто думати про те, що вас заспокоює. Можна навіть скласти список того, що лякає і дратує, а напроти написати, як нівелювати це. Інформаційна гігієна. Краще менше часу проводити у соцмережах, а також обачніше ставитись до інформації, яку поширюють. Краще читати авторитетні джерела.

Краще менше часу проводити у соцмережах, а також обачніше ставитись до інформації, яку поширюють. Краще читати авторитетні джерела. Нові правила роботи. Перед тим, як повертатись в офіс, варто обговорити з колегами всі можливі ризики. Домовтесь про засоби дезінфекції, дотримання дистанції, облаштування робочих місць та правила гігієни. Можна також обговорити всі проблемні моменти та гнучкий графік, аби потім не стикнутись зі стресом.

Дорога на роботу. Оберіть найбільш безпечний спосіб дістатись в офіс. Можна скласти кілька альтернативних маршрутів, а також обговорити можливість запізнень із роботодавцем. Якщо є можливість, то обирайте для дороги таксі, велосипед чи електросамокат, або ж просто ходіть пішки, якщо робота неподалік.

Оберіть найбільш безпечний спосіб дістатись в офіс. Можна скласти кілька альтернативних маршрутів, а також обговорити можливість запізнень із роботодавцем. Якщо є можливість, то обирайте для дороги таксі, велосипед чи електросамокат, або ж просто ходіть пішки, якщо робота неподалік. Робота в офісі. Не поспішайтесь братись за все, краще складіть список завдань за пріоритетністю, аби все встигнути. Наприкінці кожного дня або тижня можна виписувати 3-5 основних досягнень, які будуть мотивувати працювати далі.

"Впевнені, що ці поради допоможуть тобі спокійніше знову акліматизуватись у соціумі! Лише не забувай про маску та антисептик", – нагадали у профілі.

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