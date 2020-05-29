Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
- 510
Ви належите до когорти тих людей, які розумно використовували час на карантині та втілювали круті проєкти? Якщо так – діліться своїми роботами, а ні – то надихайтесь прикладами тих, кому вдалося, та долучайтесь до клубу.
Користувачі популярного форуму Reddit діляться своїми крутими проєктами, які вони втілили за час вимушеної ізоляції. Від в'язання гачком до ландшафтного дизайну – усі ці роботи є надзвичайними! Беріть приклад та черпайте натхнення ;)
Мої плани vs 2020 рік: Добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
"Якщо не враховувати огорожу, то вартість впорядкування подвір'я та перефарбовування дому становила менш як 1000 доларів. Це не така велика сума, зважаючи, як усе змінилось"
"Мій домашній Covid-проєкт"
"Найбільше часу пішло на очищення території та її вирівнювання, але воно того варте"
"До і після мого марафону впорядкування заднього двору"
"Якби у мене не було 5 тижнів відпустки і я найняв би маляра, то це коштувало б мені шалених грошей. А я зробив це самотужки"
"Тонни вільного часу та мінімум досвіду"
"Це перевтілення обійшлось мені у 3000 доларів"
"Зробив двоярусне ліжко для окулярів мого сина"
"Ми повністю змінили вигляд нашої спальні"
"Я занудьгував і вирішив пофарбувати свою кімнату"
"Наш двір до і після карантину"
"У нас був замалий обідній столик, тому я зробив у ньому секретну шухлядку"
"Вперше працював із деревообробкою. Виготовив підлокітник для дивана із вбудованим бездротовим зарядним пристроєм і usb"
"Ми нарешті облаштували наш задній ґанок, до якого ніяк не доходили руки"
"Перший карантинний проєкт завершено. Це підставка для рослин"
"Мій другий проєкт: полиці для синової кімнати в гірській стилістиці. Я хоч і не майстер у цьому, але пишаюсь своїм виробом, особливо білими шапками"
"Я рентгенолог, тож на карантині зробив талісман для свого відділу, щоб додати трохи радості в ці стресові часи!
"Мій кіт Крейг полюбив свій карантинний замок"
"Зробив кишенькову версію будинку Сімпсонів"
Читайте також: Дівчина показала, як проводить карантин з котом
Джерело: boredpanda
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
15:48На продаж виставили рідкісний спортивний Plymouth
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
15:00Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
14:53Пара з Німеччини відтворює кадри з популярних фільмів: виглядає не гірше, ніж в оригіналі
-
14:21Instagram буде платити популярним блогерам: перші деталі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:00Картинки з Днем ангела Юлії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
13:52Чи потрібно відсипатися на вихідних: відповідь учених
-
13:21Ці бюджетні продукти знижують рівень цукру в крові
-
12:53Відома дата презентації Sony PlayStation 5: залишилось кілька днів
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
11:51Брехала роками: наймолодша мільярдерка виявилась мільйонеркою
-
11:22Уже колишня: дівчина викинула Chevrolet Impala свого хлопця, поки він був у відрядженні
-
10:54Не лише для чоловіків: учені розповіли, чому порно корисно дивитися жінкам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Брітні Спірс випустила пісню після 4 років перерви: слухайте Mood Ring
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
09:23OnePlus позбавила власників топового 8 Pro крутої фішки
-
08:56У Швеції продають село-курорт
-
08:30Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
21:53Пишногруда модель знялася у прозорому топі: відверте фото
-
21:2130 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
07:18Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
- 28 травня
-
21:23Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
-
18:21Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+
-
16:00Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
-
13:44Слухайте Радіо МАКСИМУМ онлайн
-
13:00Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
11:35Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX
- 27 травня
-
17:0410 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х
-
14:30Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз