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Коронавірус Карантин

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають

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Ідеально для карантину - фото 1
Ідеально для карантину / reddit

Ви належите до когорти тих людей, які розумно використовували час на карантині та втілювали круті проєкти? Якщо так – діліться своїми роботами, а ні – то надихайтесь прикладами тих, кому вдалося, та долучайтесь до клубу.

Користувачі популярного форуму Reddit діляться своїми крутими проєктами, які вони втілили за час вимушеної ізоляції. Від в'язання гачком до ландшафтного дизайну – усі ці роботи є надзвичайними! Беріть приклад та черпайте натхнення ;)

Мої плани vs 2020 рік: Добірка мемів, від яких сумно і весело водночас

"Якщо не враховувати огорожу, то вартість впорядкування подвір'я та перефарбовування дому становила менш як 1000 доларів. Це не така велика сума, зважаючи, як усе змінилось"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407066

"Мій домашній Covid-проєкт"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407067

"Найбільше часу пішло на очищення території та її вирівнювання, але воно того варте"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407073

"До і після мого марафону впорядкування заднього двору"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407083

"Якби у мене не було 5 тижнів відпустки і я найняв би маляра, то це коштувало б мені шалених грошей. А я зробив це самотужки"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407084

"Тонни вільного часу та мінімум досвіду"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407089

"Це перевтілення обійшлось мені у 3000 доларів"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407088

"Зробив двоярусне ліжко для окулярів мого сина"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407075

"Ми повністю змінили вигляд нашої спальні"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407094

"Я занудьгував і вирішив пофарбувати свою кімнату"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407096

"Наш двір до і після карантину"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407097

"У нас був замалий обідній столик, тому я зробив у ньому секретну шухлядку"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407076

"Вперше працював із деревообробкою. Виготовив підлокітник для дивана із вбудованим бездротовим зарядним пристроєм і usb"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407092

"Ми нарешті облаштували наш задній ґанок, до якого ніяк не доходили руки"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407093

"Перший карантинний проєкт завершено. Це підставка для рослин"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407085

"Мій другий проєкт: полиці для синової кімнати в гірській стилістиці. Я хоч і не майстер у цьому, але пишаюсь своїм виробом, особливо білими шапками"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407087

"Я рентгенолог, тож на карантині зробив талісман для свого відділу, щоб додати трохи радості в ці стресові часи!

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407080

"Мій кіт Крейг полюбив свій карантинний замок"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407078

"Зробив кишенькову версію будинку Сімпсонів"

Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають - фото 407081

Читайте також: Дівчина показала, як проводить карантин з котом

Джерело: boredpanda
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