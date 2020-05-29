Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають

Ви належите до когорти тих людей, які розумно використовували час на карантині та втілювали круті проєкти? Якщо так – діліться своїми роботами, а ні – то надихайтесь прикладами тих, кому вдалося, та долучайтесь до клубу.

Користувачі популярного форуму Reddit діляться своїми крутими проєктами, які вони втілили за час вимушеної ізоляції. Від в'язання гачком до ландшафтного дизайну – усі ці роботи є надзвичайними! Беріть приклад та черпайте натхнення ;)

Мої плани vs 2020 рік: Добірка мемів, від яких сумно і весело водночас

"Якщо не враховувати огорожу, то вартість впорядкування подвір'я та перефарбовування дому становила менш як 1000 доларів. Це не така велика сума, зважаючи, як усе змінилось"

"Мій домашній Covid-проєкт"

"Найбільше часу пішло на очищення території та її вирівнювання, але воно того варте"

"До і після мого марафону впорядкування заднього двору"

"Якби у мене не було 5 тижнів відпустки і я найняв би маляра, то це коштувало б мені шалених грошей. А я зробив це самотужки"

"Тонни вільного часу та мінімум досвіду"

"Це перевтілення обійшлось мені у 3000 доларів"

"Зробив двоярусне ліжко для окулярів мого сина"

"Ми повністю змінили вигляд нашої спальні"

"Я занудьгував і вирішив пофарбувати свою кімнату"

"Наш двір до і після карантину"

"У нас був замалий обідній столик, тому я зробив у ньому секретну шухлядку"

"Вперше працював із деревообробкою. Виготовив підлокітник для дивана із вбудованим бездротовим зарядним пристроєм і usb"

"Ми нарешті облаштували наш задній ґанок, до якого ніяк не доходили руки"

"Перший карантинний проєкт завершено. Це підставка для рослин"

"Мій другий проєкт: полиці для синової кімнати в гірській стилістиці. Я хоч і не майстер у цьому, але пишаюсь своїм виробом, особливо білими шапками"

"Я рентгенолог, тож на карантині зробив талісман для свого відділу, щоб додати трохи радості в ці стресові часи!

"Мій кіт Крейг полюбив свій карантинний замок"

"Зробив кишенькову версію будинку Сімпсонів"

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