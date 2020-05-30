Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня

Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 30 травня: в Україні виявлено 23 204 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 393 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 30 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 57 935 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 23 204 Одужали 9 311 Померли 696

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 306) та в місті Києві (2 904). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 958 Волинська область 887 Дніпропетровська область 933 Донецька область 158 Житомирська область 699 Закарпатська область 1 171 Запорізька область 440 Івано-Франківська область 1 379 Кіровоградська область 506 Київ 2 904 Київська область 1 556 Львівська область 1 619 Луганська область 46 Миколаївська область 288 Одеська область 883 Полтавська область 268 Рівненська область 1 680 Сумська область 168 Тернопільська область 1 160 Харківська область 1 025 Херсонська область 178 Хмельницька область 432 Чернівецька область 3 306 Черкаська область 401 Чернігівська область 159

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-05-2020:

Захворіли 5 930 489 Одужали 2 496 089 Померли 365 032 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020