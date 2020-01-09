Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото

Один із перших аксесуарів, який ви повинні придбати до свого новенького смартфона, – захисне скло. Воно допоможе вам зекономити не одну тисячу гривень, якщо мова піде про не вельми вдале падіння гаджета. У новій рубриці Питання тижня розповідаємо вам, як поклеїти захисне скло на смартфон вдома!

Під час покупки нового смартфона слід потурбуватися не лише про хороший чохол, який врятує корпус вашого гаджета під час падіння, а й про захисне скло. Особливо актуальним цей аксесуар є зараз, адже все більше смартфонів випускають з AMOLED-екранами. А останні ремонтувати надзвичайно дорого. Розберімось, для чого вам захисне скло, як обрати оптимальний варіант, а також поклеїти його самостійно.

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Для чого потрібне захисне скло на смартфон?

Сама по собі назва свідчить про те, що скло повинне захищати ваш смартфон. А зокрема, його екран. Звичайно ж, можна використати плівку, але вона радше допомагає уникнути появи неприємних подряпин. Якщо ж у вас є страх, що ви розіб'єте екран обнови, то захисне скло – те, що вам потрібно!

Звичайно ж, можна і без захисного скла обійтись. Щоправда, це ми не рекомендуємо власникам смартфонів з AMOLED або OLED-матрицями. Причина тут банально проста: ремонт екрана – справа дорога. Часом потрібно викласти за заміну дисплея (саме скло в таких дисплеях не міняється) понад половину вартості гаджета. Не дуже приємне явище, якщо враховувати, що захисне скло коштує в десятки разів дешевше.

Заміна екрана може обійтися у половину ціни гаджета

Втім, захисне скло буває різним. Спробуймо разом розібратися у його видах, а також підібрати оптимальний варіант саме для вас.

2D-скло

Цей вид скла ідеально підходить для смартфонів з плоскими екранами. Якщо модель, на яку ви звернули увагу, має саме такий дисплей – сміливо беріть таке скло. Воно повністю покриє поверхню екрана, захистивши його від механічних пошкоджень. Якщо ж у вас гаджет з заокругленими краями, то 2D-скло покриватиме поверхню не повністю, залишаючи простір на краях.

3D-скло

Таке скло створене для гаджетів, які можуть похизуватися заокругленими краями. Воно має вигин, що дозволяє повністю покрити поверхню екрана, аби захистити його від механічних пошкоджень. Втім, перед покупкою потрібно переконатися, що скло саме 3D, адже в деяких виробників на кожен вид є своє маркування, яке свідчить про певні особливості захисного аксесуара.

Також варто звернути увагу на товщину захисного скла. До прикладу, деякі сканери відбитків пальців не працюють, якщо скло надто товсте. Зокрема, для лінійки Samsung Galaxy S10 потрібно купувати спеціальне скло, яке дозволяє повноцінно функціонувати ультразвуковому сканеру.

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Захисне скло допоможе заощадити гроші

На що звернути увагу при виборі захисного скла?

Передовсім гляньте на ціну . Хороше та якісне захисне скло не може коштувати 50 гривень. Такі варіанти часто погано приклеюються до смартфона або просто швидко кришаться під час експлуатації.

. Хороше та якісне захисне скло не може коштувати 50 гривень. Такі варіанти часто погано приклеюються до смартфона або просто швидко кришаться під час експлуатації. Якісне захисне скло повинне мати олеофобний шар . Він дозволяє вашому пальцю ковзати по поверхні без жодних зусиль. Якщо ж виробник зекономив на олеофобці, то вам буде не так зручно користуватися гаджетом.

. Він дозволяє вашому пальцю ковзати по поверхні без жодних зусиль. Якщо ж виробник зекономив на олеофобці, то вам буде не так зручно користуватися гаджетом. На комплект поставки. Так, цей момент теж важливий, якщо ви плануєте клеїти скло самостійно. У ньому мають бути: волога спиртова серветка, суха серветка або мікрофібра, клейка плівка для прибирання пилинок.

Якщо ви визначилися з тим, яке вам скло потрібне – розповідаємо вам, як поклеїти його в домашніх умовах.

Захисне скло можна поклеїти в домашніх умовах

Як поклеїти захисне скло (покрокова інструкція):

1. Обробіть поверхню екрана вашого смартфона. Спочатку візьміть вологу спиртову серветку, аби прибрати жирні сліди. Після цього пройдіться по дисплею за допомогою сухої серветки або мікрофібри.

Обробіть екран спиртовою серветкою

2. Якщо на екран потрапили пилинки – скористайтесь клейкою плівкою, аби їх прибрати.

Лайфхак: клеїти захисне скло можна у ванній після того, як ви прийняли душ. Пара допоможе уникнути потрапляння пилинок під скло.

Витріть поверхню сухою серветкою

3. Зніміть захисний шар зі скла.

4. Прикладіть захисне скло до екрана, вирівнявши його під вирізи. Якщо ви цього не зробите, є ймовірність, що скло криво приклеїться, або й зовсім відставатиме на одному з країв.

Вирівняйте захисне скло

5. За допомогою сухої серветки витисніть з-під скла зайве повітря. Це потрібно робити без надмірних зусиль, аби не пошкодити поверхню. Надмірний тиск може стати причиною появи тріщини на захисному склі.

Повітря повинне повністю вийти з-під захисного скла

Якщо так сталося, що скло погано "сіло" або потрапила пилинка, – можете спробувати його відклеїти, прибрати забруднення та поклеїти знову. Втім, такий трюк ми рекомендуємо робити у крайньому разі.

Захисне скло врятує екран вашого смартфона

Ми ж наполегливо рекомендуємо клеїти на екран захисне скло, аби вберегти свої нерви та гроші. Бережіть себе та не забувайте насолоджуватися справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!

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