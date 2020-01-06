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Варті кожної гривні: найкращі смартфони Xiaomi, які слід купити у 2020 році
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Компанія Xiaomi торік представила низку крутих смартфонів, які відразу ж стали хітами продажів. У новому, 2020 році більшість із них суттєво подешевшали, а їхні технічні характеристики досі залишаються топовими. До вашої уваги підбірка найкращих смартфонів Xiaomi, які можна/треба купити цьогоріч!
Наш рейтинг формуватиметься по зростанню ціни на гаджет. Відразу ж зазначимо, що не всі вони – ідеальні по всіх параметрах. Утім, є в цих смартфонах низка переваг, які роблять їх виграшними рішеннями, якщо порівнювати з конкурентами. Отже, вмощуйтесь зручніше та гайда знайомитися з найкрутішими смартфонами Xiaomi, які нам показали у 2019 році!
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Redmi 8
Не згадати про Redmi 8 було б справжнім злочином, адже не всім потрібен смартфон з топовими характеристиками й залізом. Не забуваємо й про тих користувачів, для яких гаджет виконує свою безпосередню функцію – зв'язок з іншими. Що ж пропонується покупцеві за 3 499 гривень?
Технічні характеристики Redmi 8:
- екран: 6,22", IPS, 1520 х 720, Corning Gorilla Glass 5
- процесор: Snapdragon 439
- пам'ять: 3 + 32 ГБ або 4 + 64 ГБ, розширення картами пам'яті Micro SD
- камери: 12 Мп + 2 Мп (для вимірювання глибини різкості)
- акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка на 18 Вт
- особливості: шалена автономність
Оцінка редакції: ★★★★★★★ з 10.
Redmi 8 – не лише бюджетний смартфон (ви вкладаєтесь в одну мінімальну заробітну плату), а й надзвичайно стильний. Такий гаджет сподобається і дітям, і дорослим. А його шалена автономність у парі з порівняно низькою роздільною здатністю екрану, а також не надпотужним "залізом" дозволять вам не замислюватися над зарядкою 2, а то й більше дні активного використання.
Для кого цей смартфон? Для тих, хто хоче завжди бути на зв'язку, не грає в мобільні ігри (інді-проєкти не рахуються), а також полюбляє переглядати фільми/серіали або просто круті відосики на YouTube. Камери в нього порівняно скромні, тож не слід від них очікувати надто багато.
Redmi Note 8T
Компанія Xiaomi іноді прислухається до своїх прихильників. Принаймні це підтверджує модель Redmi Note 8T, яка стала покращеною версією Note 8. У ній змінили лише одне: додали NFC-модуль, і цього вже достатньо, аби зробити смартфон топом за свої гроші! Що ще отримує користувач за 4 499 гривень?
Технічні характеристики Redmi Note 8T:
- екран: 6,3", IPS, 2340 х 1080, Corning Gorilla Glass 5
- процесор: Snapdragon 665
- пам'ять: 3 + 32 ГБ або 4 + 64 ГБ, розширення картами пам'яті Micro SD
- камери: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп (для глибини різкості)
- акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка на 18 Вт
- особливості: NFC-модуль
Оцінка редакції: ★★★★★★★★ з 10.
Якщо на початку весни 2019 року компанія Xiaomi представила Redmi Note 7, який став справжнім бестселером завдяки своїм крутим камерам, то восени на ринок вийшов крутий і ще цікавіший смартфон – Redmi Note 8T. Він не лише може похизуватися непоганим "залізом", яке тягне більшість сучасних ігор на високих (не плутати з ультра) налаштуваннях, а й вражає цілим набором камер. Звичайно ж, деякі з них – умовні. Але душу все одно грітиме той факт, що все це у гаджеті за 4 з лишком тисячі гривень. А про NFC розповідати багато не будемо. Якщо ви вже насолодилися безконтактною оплатою, то самі знаєте, наскільки це зручно!
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Redmi Note 8 Pro
Цей смартфон можна назвати одним із найбільш суперечливих з-поміж тих, які випустила Xiaomi за останні роки. Цьому є одна логічна причина – використання процесора MediaTek. Ми ж усі звикли до Snapdragon, а тут китайці вирішили експериментувати. Втім, є у цього "заліза" одна суттєва перевага – продуктивність. Не даремно Note 8 Pro називають геймерським бюджетником 2019 року. Нагадаємо, що за нього просять 5 999 гривень. Що ще ховається всередині гаджета?
Технічні характеристики Redmi Note 8 Pro:
- екран: 6,53", IPS, 2340 х 1080, Corning Gorilla Glass 5
- процесор: Mediatek Helio G90T
- пам'ять: 6 + 64 ГБ або 6 + 128 ГБ, розширення картами пам'яті Micro SD
- камери: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп (для глибини різкості)
- акумулятор: 4500 мАг, швидка зарядка на 18 Вт
- особливості: NFC-модуль та ігрове "залізо"
Оцінка редакції: ★★★★★★★ з 10.
Обожнюєте мобільний геймінг? Не готові витрачати на смартфон шалені гроші? Тоді можете сміливо звернути увагу на Note 8 Pro. Цей смартфон не лише потужний, а й потішить нас привабливим цінником, набором з 4 камер (2 з них корисні), а також наявністю NFC-модуля. Процесора MediaTek боятися не слід. Так, він не настільки енергоефективний, як аналогічні рішення від Qualcomm. Але не варто забувати, що смартфон позиціонують, як рішення для геймерів. І вони, власне, зможуть сповна насолодитися можливостями цього пристрою.
Xiaomi Mi 9T
Мабуть, найкращий смартфон Xiaomi, випущений у 2019 році. Китайці не лише змогли зробити збалансоване рішення, а й потішили його ціною. Вона, до слова, сьогодні стартує з позначки у 7 999 гривень за версію на 64 ГБ. Що ще особливого у цьому гаджеті?
Технічні характеристики Xiaomi Mi 9T:
- екран: 6,39", AMOLED, 2340 х 1080, Corning Gorilla Glass 5, HDR
- процесор: Snapdragon 730
- пам'ять: 6 + 64 ГБ або 6 + 128 ГБ
- камери: 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп
- акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка на 18 Вт
- особливості: NFC-модуль, висувна фронталка та сканер в екрані
Оцінка редакції: ★★★★★★★★★ з 10.
Якщо ви мрієте про гаджет, який тішитиме вас своєю продуктивністю кілька років – зверніть увагу на Mi 9T. Він не лише має потужний і енергоефективний процесор, а й добротний набір камер. Зокрема, крім ширококутного модуля на 48 Мп смартфон може похизуватися портретником, а також надширококутним об'єктивом. Потішила й автономність, адже смартфон може з легкістю працювати понад добу, навіть якщо його добряче навантажувати. Не варто забувати й про висувну фронталку, яка сподобається тим, кого бісять всі ці вирізи на екранах, а також вони мають панічний страх, пов'язаний із тим, що ваш смартфон слідкує за вами.
Xiaomi Mi 9T Pro
До вашої уваги брат-близнюк Mi 9T. Відрізняється він лише топовим процесором – Snapdragon 855. Тож, якщо ви – затятий мобільний геймер – беріть. Ви однозначно не пошкодуєте. Тим паче, що він теж добряче упав у ціні: 9 999 гривень за версію на 64 ГБ або ж 11 999 за 128 ГБ (цю версію рекомендуємо особливо). Що ще очікує на користувачів?
Технічні характеристики Xiaomi Mi 9T Pro:
- екран: 6,39", AMOLED, 2340 х 1080, Corning Gorilla Glass 5, HDR
- процесор: Snapdragon 855
- пам'ять: 6 + 64 ГБ або 6 + 128 ГБ
- камери: 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп
- акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка на 27 Вт
- особливості: NFC-модуль, висувна фронталка та сканер в екрані
Оцінка редакції: ★★★★★★★★ з 10.
Хочете потужний і стильний смартфон не за всі гроші світу? Зверніть увагу на Mi 9T Pro. Утім, якщо ж ви не граєте у мобільні ігри, то є ймовірність, що за Pro-версію ви переплатите без використання всього її потенціалу. В будь-якому випадку, цей смартфон вважається одним із найкращих телефонів, які показала Xiaomi у році, що минув.
На що ж звертати увагу та витрачати свої гроші – вирішувати, традиційно, вам. Бережіть себе та свої заощадження, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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