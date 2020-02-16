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Як поганий настрій впливає на здоров'я
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Американські вчені виявили, що невдалий настрій погіршує не лише психічне здоров'я. Потурбуйтесь про себе!
Дослідники з Університету Пенсильванії дійшли до висновку, що смуток, дратівливість та загалом негативний настрій можуть позначатись на фізичному самопочуття.
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За словами дослідників, гнів, занепокоєння, депресивний настрій здатні збільшувати рівень запалення в крові, що призводить до різноманітних захворювань. Сюди можна віднести артрит, недуги серця та навіть рак.
Такий вплив поганого настрою підтвердило дослідження за участю 220 осіб, які упродовж 2 тижнів щодня робили по 5 записів в анкеті про свій емоційний стан. Наприкінці експерименту учені взяли зразки крові та були вражені, адже негативні емоції збільшували кількість маркерів запалення.
"Ми сподіваємося, що ця робота спонукає вчених включити оцінку психічного стану в дослідження, присвячені вивченню запалення, щоб визначити механізми, що лежать в основі зв'язку психічного здоров'я і запалення", – поділилась доктор Дженніфер Грехем-Енгеленд.
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