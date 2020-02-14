Дві речі в жіночому образі, які змусять чоловіка закохатися

Щоб сподобатися протилежній статі, жінки часто йдуть на найрізноманітніші хитрощі. Однак, це зовсім не обов'язково робити.

Щира відкрита усмішка

Усмішка насправді дуже приваблює. Про це нерідко пишуть і в літературі. Однак працює це лише у випадку по-справжньому щирої, доброї і відкритої усмішки. Часто усмішка жінок більше схожа на оскал. Награна, холодна, наспіх одягнена, вона не володіє всією тією магії, на яку спокусниці розраховують.

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Щира усмішка – це не тільки про губи. Це ваш внутрішній стан, ваш внутрішній світ, ваші очі, душа і емоційний стан. Даруйте тільки щирі усмішки.

Впевнений погляд

Інший момент вашого образу – погляд. Ніколи чоловіки відразу не закохаються в ту, яка йде, похнюпивши голову, дивлячись собі під ноги. Яка веде погляд, у якої бігають туди-сюди очі. Дивіться впевнено, відкрито, наполегливо або спокійно, не бійтеся дивитися співрозмовнику в очі. Не ховайте свою душу.

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