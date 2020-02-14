Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Дві речі в жіночому образі, які змусять чоловіка закохатися

  • 89
Стосунки - фото 1
Стосунки / karina-lam

Щоб сподобатися протилежній статі, жінки часто йдуть на найрізноманітніші хитрощі. Однак, це зовсім не обов'язково робити.

Щира відкрита усмішка

Усмішка насправді дуже приваблює. Про це нерідко пишуть і в літературі. Однак працює це лише у випадку по-справжньому щирої, доброї і відкритої усмішки. Часто усмішка жінок більше схожа на оскал. Награна, холодна, наспіх одягнена, вона не володіє всією тією магії, на яку спокусниці розраховують.

Читайте також: Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів

Щира усмішка – це не тільки про губи. Це ваш внутрішній стан, ваш внутрішній світ, ваші очі, душа і емоційний стан. Даруйте тільки щирі усмішки.

Впевнений погляд

Інший момент вашого образу – погляд. Ніколи чоловіки відразу не закохаються в ту, яка йде, похнюпивши голову, дивлячись собі під ноги. Яка веде погляд, у якої бігають туди-сюди очі. Дивіться впевнено, відкрито, наполегливо або спокійно, не бійтеся дивитися співрозмовнику в очі. Не ховайте свою душу.

Дві речі в жіночому образі, які змусять чоловіка закохатися - фото 385981

І ще: Гороскоп на 14 лютого 2020: на кого чекає справжня романтика

Джерело: karina-lam
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020
  • 10 лютого, 18:48
  • 213
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 444
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2096520
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки