Як запах коханої людини впливає на сон

Багатьом людям знайома ситуація, коли сон вночі може не принести бажаного результату. Спочатку ви не можете заснути, а потім цілу ніч крутитеся в ліжку. Зранку ж почуваєтесь розбитими та виснаженими. Експерти вирішили з'ясувати, як на наш сон впливає кохана людина поруч.

Експерти у сфері психології вважають, що запахи коханої людину позитивно впливають на якість сну.

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На думку фахівців, при вдиханні такого аромату люди почуваються краще, засипання відбувається легко, а вранці з великою ймовірністю буде легкий підйом.

Для отримання інформації був проведений експеримент за участю 155 добровольців, які замість наволочок повинні були використовувати одяг.

Добровольцям роздали 2 футболки. Одна з них була після другої половинки, а друга – після незнайомої людини. Партнери, до того як віддати вченим одяг, носили його добу. Добровольці 2 ночі спали на одній футболці, а потім наступні пару ночей – на іншій. Причому, учасникам не повідомляли, де чия річ.

За допомогою спеціальних датчиків фахівці визначали якість сну, а також фіксували рухи. Вранці добровольці відповідали на питання експертів щодо відчуттів і емоційного стану. Також учасників просили говорити, на чиїй футболці, на їхню думку, вони спали.

Аромат коханої людини позитивно впливає на сон

Обробивши отриману інформацію, вчені прийшли до висновку, що добровольці краще спали, коли відчували аромат коханої людини.

Також психологи виявили, що присутність коханої людини під час сну в цілому позитивно позначається на емоційному стані, а психологічний комфорт корисний для здоров'я.

Проведене дослідження показало прямий зв'язок між якістю сну і коханою людиною. Варто відзначити, що гармонійні стосунки можуть робити щасливішою і позитивнішою не тільки ніч, але і кожен день.

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