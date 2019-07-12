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Як погані подруги можуть нашкодити здоров'ю

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Вчені ретельно вимірювали рівень стресу у жінок - фото 1
Вчені ретельно вимірювали рівень стресу у жінок / telegraph

Представниці прекрасної статі постклімактеричного віку, які мають в оточенні "токсичних" подруг або не дуже приємних чоловіків, частіше ламають кістки.

Дослідження вчених з Університету Аризони показало, що стрес послаблює їх скелет. Вчені з'ясували, якщо жінка стикається з екстремальним емоційним стресом, то її кістки послаблюються.

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На думку авторів дослідження, стрес викликає флуктуації або зміни гормонів, які можуть призводити до втрати мінеральної щільності кісток. Саме це робить жінок уразливими перед переломами при кожному падінні.

Свої висновки американські вчені зробили на основі спостережень за 11 тисячами жінок у віці від 50 до 79 років. За ними спостерігали протягом 6 років, жінки розповідали про свої стосунки з чоловіками і подругами. Вчені також ретельно вимірювали рівень стресу у всіх учасниць досліджень.

Як погані подруги можуть нашкодити здоров'ю - фото 340382

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Джерело: telegraph
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