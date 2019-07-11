Науковці розповіли, чому надзвичайно корисно займатися танцями

Якщо ви давно марили заняттями танцями, але завжди знаходили безліч "вагомих" причин не записуватися на них, то у нас є ОДНА надзвичайно вагома причина зробити це без зайвих сумнівів. Виявилося, що захоплення танцями допомагає не лише схуднути, а й позбавити жиру в області живота!

Зосередження жирової маси у зоні живота небезпечніше для здоров'я, ніж загальна повнота. Надмірне накопичення жиру в цьому місці – один з найбільш значущих чинників розвитку серцево-судинних захворювань і метаболічних порушень, асоційованих з розвитком діабету. Згідно з результатами дослідження, проведеного вченими з Університету Орегону (США), заняття танцями – ефективний метод уникнути скупчення жиру на животі.

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Ученими були зібрані групи жінок у віці від 18 до 25 років: до однієї увійшли ті, хто займався танцями, в іншу – ті, хто не займався. При цьому у жінок з двох груп не було різниці у вазі. Піддослідним заміряли кількість жиру на тілі та порівняли отримані показники з особливостями способу життя. Вони встановили, що у тих, хто займався танцями, розподіл жиру по тілу було значно здоровішим.

У тих, хто захоплювався танцями, кількість жиру на животі виявилася нижчою, навіть якщо обсяг жирової тканини по всьому тілу був більшим удвічі, – констатували автори проекту.

Цей вид фізичної активності фахівці рекомендують як засіб профілактики абдомінального ожиріння.

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