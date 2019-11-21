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Як погана погода впливає на наше здоров'я

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Осінь - фото 1
Осінь / forbes

Вченим вдалося виявити зв'язок між негодою і хронічними болями. Виявилося, що низький тиск, сильний вітер, висока вологість викликають хворобливі відчуття і підсилюють їх.

У Великобританії, столиці дощу і туману, було проведено спеціальне дослідження.

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Користувачі смартфонів завантажили собі спеціальний мобільний додаток і надсилали сигнал в той момент, коли починали відчувати біль. Також вони ставили геолокацію. Всього додаток завантажили понад 13 тисяч жителів Британії. Більш ніж за рік дослідники отримали близько п'яти мільйонів повідомлень. Вчені порівняли їх з метеозведення і з'ясували, що учасників експерименту наздоганяли найсильніші болі, саме коли псувалася погода.

Як погана погода впливає на наше здоров'я - фото 369381

А для того, щоб швидше одужати, потрібно не лише приймати ліки, але й дотримуватися правильного харчування. Ось продукти, які потрібно уникати, щоб краще себе почувати.

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Джерело: forbes
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