Що ніколи не можна робити після тренування

Фізичні навантаження потребують не лише правильного харчування, а й корисних звичок. Експерти розповіли, що не можна робити після тренування, щоб не втратити результат.

Фахівці пояснили, що є доволі популярні звички, які насправді роблять будь-які заняття у спортзалі менш ефективними та навіть небезпечними. Тому вони зібрали найгірші речі, які не варто робити після або перед тренуванням.

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Як і перед стартом навантажень, організму потрібен час на "розігрів" та відновлення після занять спортом. Тому не варто після вправ одразу сідати чи лягати, адже тіло все ще перебуває у дуже активному стані.

"Після інтенсивного навантаження потрібно рухатись ще якийсь час, щоб ваше дихання та пульс відновилися. Можете просто спокійно походити 10-15 хвилин. Однак точно не можна лягати та відпочивати, адже сердечний ритм порушується і можна отримати серйозні проблеми зі здоров'ям", - наголошують фахівці. Тому й спати після занять не варто.

Ще однією помилкою можна вважати вживання енергетичних напоїв, адже вони у будь-якому випадку не корисні. Далі у переліку йде відсутність розтяжки. Якщо не приділяти їй вдосталь часу, то тренування будуть не такими ефективними, адже молочна кислота не буде розподілятись правильно.

І фінальна помилка - відсутність душу після занять. Коли піт висихає, то починає закупорювати пори, що призводить до поширення різних бактерій.

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