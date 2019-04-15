Як подолати весняну втому

Будь-які зміни, навіть зміни пір року, сприймаються організмом як стрес. Розповідаємо про стратегію для швидкого поповнення енергії навесні.

Ключові моменти пов'язані з мінімізацією стресу і підвищенням рівня внутрішньої енергії. Таким чином ми зможемо підтримувати енергетичний баланс тіла, бути психічно стійкими, відчувати себе краще і покращувати свій сон.

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Пийте багато води, адже зневоднення може бути причиною головного болю і виснаження. Крім того, з достатньою кількістю води ми очищаємо токсини і покращуємо обмін речовин. Звучить дивно, але стакан води – найпростіше і найефективніше рішення для подолання втоми.

Їжте часто і в невеликих кількостях. Важливо, щоб не менше третини щоденної їжі становили свіжі овочі і фрукти, щоб отримувати достатню кількість вітаміну С. Для вітаміну В1, важливого для нервової і серцево-судинної системи, краще вживати боби, горіхи, насіння, рибу, м'ясо, шпинат.

Як зміцнити організм і підвищити рівень енергії

Виходьте на вулицю – навіть 15 хвилин перебування на сонці можуть принести нам необхідну кількість вітаміну D протягом дня. І якщо ми будемо поєднувати вправи на свіжому повітрі, ми зміцнимо організм і підвищимо наш рівень енергії.

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