Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Як подолати весняну втому

  • 15
Важливо, щоб не менше третини щоденної їжі становили свіжі овочі - фото 1
Важливо, щоб не менше третини щоденної їжі становили свіжі овочі / Verv Inc.

Будь-які зміни, навіть зміни пір року, сприймаються організмом як стрес. Розповідаємо про стратегію для швидкого поповнення енергії навесні.

Ключові моменти пов'язані з мінімізацією стресу і підвищенням рівня внутрішньої енергії. Таким чином ми зможемо підтримувати енергетичний баланс тіла, бути психічно стійкими, відчувати себе краще і покращувати свій сон.

І ще: ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати

Пийте багато води, адже зневоднення може бути причиною головного болю і виснаження. Крім того, з достатньою кількістю води ми очищаємо токсини і покращуємо обмін речовин. Звучить дивно, але стакан води – найпростіше і найефективніше рішення для подолання втоми.

Їжте часто і в невеликих кількостях. Важливо, щоб не менше третини щоденної їжі становили свіжі овочі і фрукти, щоб отримувати достатню кількість вітаміну С. Для вітаміну В1, важливого для нервової і серцево-судинної системи, краще вживати боби, горіхи, насіння, рибу, м'ясо, шпинат.

Як зміцнити організм і підвищити рівень енергії - фото 321541
Як зміцнити організм і підвищити рівень енергії

Виходьте на вулицю – навіть 15 хвилин перебування на сонці можуть принести нам необхідну кількість вітаміну D протягом дня. І якщо ми будемо поєднувати вправи на свіжому повітрі, ми зміцнимо організм і підвищимо наш рівень енергії.

Читайте також: Названий овоч, який захищає організм від старіння

Джерело: verv.com
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
  • 14 квітня, 17:25
  • 518
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 571
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1396229
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія