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8 березня Серіал Школа

Як подолати сексуальні бар'єри: три головних правила

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Щоб зняти блок на розмови про секс, почніть з приємного - фото 1
Щоб зняти блок на розмови про секс, почніть з приємного / Organic Authority

Чому ми не наважуємося вести себе більш розкуто у сексі? Сексологи запропонували три дієві техніки, які допоможуть впоратися із внутрішніми бар'єрами.

Як виявити у себе "симптоми" сексуальних блоків? Це може бути скутість рухів і звуків, страх видавати звуки під час сексу або страх рухатися. Орієнтація у першу чергу на задоволення партнера. Стримування своєї сексуальної чутливості, відсутність розслабленості. Складнощі в озвучуванні сексуальних питань: контрацепції, швидкості, техніки, фантазій тощо.

І ще: Де найкраще займатися спонтанним сексом, коли неможливо втримати бажань

Як з цим боротися?

Тренуйте свої рухи наодинці. Рухайтеся в основних позах, які застосовуєте з партнером, наприклад, в місіонерській позиції – стегнами назустріч партнеру, обхопіть уявні сідниці руками і направляйте його рухами. Виберіть максимально приємний для вас темп, а в міру зростання збудження – прискорюйтеся. Згодом страх зробити щось не те піде, і ви повністю розслабитеся, переставши контролювати кожен рух.

Наодинці з собою або з партнером дозвольте собі насолодитися усіма відтінками відчуттів (як партнер вас гладить, як відчуваєте спиною простирадла, як напружуються м'язи), а також того, що особливо подобається вам. Відчуйте подих, тепло шкіри, особливо дотиків. На видиху розслабтеся. Це дуже корисна вправа, яка допоможе відпустити контроль.

Дайте волю своїм почуттям - фото 312223
Дайте волю своїм почуттям

Щоб зняти блок на розмови про секс, почніть з приємного. Регулярно діліться з партнером відчуттями, вчіться їх описувати якомога докладніше. Наприклад, не просто приємна оцінка "Це було круто!", а: "Коханий/кохана цього разу мені особливо сподобалося, як ти...". Просто проговорюйте все, що думаєте і відчуваєте, і ви побачите, як круто зміниться ваше сексуальне життя.

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Джерело: chuckandjoannbird
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