Як подолати сексуальні бар'єри: три головних правила

Чому ми не наважуємося вести себе більш розкуто у сексі? Сексологи запропонували три дієві техніки, які допоможуть впоратися із внутрішніми бар'єрами.

Як виявити у себе "симптоми" сексуальних блоків? Це може бути скутість рухів і звуків, страх видавати звуки під час сексу або страх рухатися. Орієнтація у першу чергу на задоволення партнера. Стримування своєї сексуальної чутливості, відсутність розслабленості. Складнощі в озвучуванні сексуальних питань: контрацепції, швидкості, техніки, фантазій тощо.

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Як з цим боротися?

Тренуйте свої рухи наодинці. Рухайтеся в основних позах, які застосовуєте з партнером, наприклад, в місіонерській позиції – стегнами назустріч партнеру, обхопіть уявні сідниці руками і направляйте його рухами. Виберіть максимально приємний для вас темп, а в міру зростання збудження – прискорюйтеся. Згодом страх зробити щось не те піде, і ви повністю розслабитеся, переставши контролювати кожен рух.

Наодинці з собою або з партнером дозвольте собі насолодитися усіма відтінками відчуттів (як партнер вас гладить, як відчуваєте спиною простирадла, як напружуються м'язи), а також того, що особливо подобається вам. Відчуйте подих, тепло шкіри, особливо дотиків. На видиху розслабтеся. Це дуже корисна вправа, яка допоможе відпустити контроль.

Дайте волю своїм почуттям

Щоб зняти блок на розмови про секс, почніть з приємного. Регулярно діліться з партнером відчуттями, вчіться їх описувати якомога докладніше. Наприклад, не просто приємна оцінка "Це було круто!", а: "Коханий/кохана цього разу мені особливо сподобалося, як ти...". Просто проговорюйте все, що думаєте і відчуваєте, і ви побачите, як круто зміниться ваше сексуальне життя.

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