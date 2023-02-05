Названий найкорисніший спорт для жінок

Жінки хочуть бездоганно виглядати, мати підтягнуту струнку фігуру і здоровий зовнішній вигляд. Яким спортом зайнятися дівчині, щоб поліпшити зовнішній вигляд і не нашкодити здоров'ю?

Ідеальний вид спорту для жіночого організму зміцнює і розвиває м'язи, суглоби і сухожилля, покращує роботу серця, очищає і зміцнює судини, стимулює вироблення жіночих гормонів, запобігає захворюванням репродуктивної системи, розкриває потенціал жіночого організму, підвищує гнучкість, спритність, витривалість. Про це пише azswim.

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Користь плавання для жіночого організму складно переоцінити! Регулярні заняття в басейні зміцнять м'язи спини, і як наслідок подарують красиву поставу. Плавання сприяє зміцненню всіх груп м'язів і вирівнюванню хребців, що в с свою чергу забезпечує рухливість і гнучкість всього тіла. Крім цього, заняття в басейні є чудовим засобом боротьби з целюлітом і підвищують щільність кісток, які можуть стати крихкими після настання у жінки менопаузи.

До того ж плавання – прекрасний спосіб зняти напругу і підтримувати себе у формі. Регулярні відвідування басейну зміцнять м'язи спини. Ви помітите, що фігура набуває більш жіночних обрисів. Завдяки тому, що заняття завжди проходять в басейні, вода робить шкірі гідромасаж, в результаті чого вона стає більш гладкою і пружною.

Плавання

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