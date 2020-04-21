Як побороти тривогу, пов'язану з коронавірусом: 3 прості способи

Режим вимушеної ізоляції, коли люди опинилися наодинці зі своїм Я, породив масу страхів і фобій, на які раніше багато хто просто не звертав уваги у повсякденному житті. Як з ними боротися та мінімізувати тривогу, розповіли психологи.

Коронавірус, криза, страх за своє життя і здоров'я близьких людей призвели до того, що люди постійно перебувають в очікуванні найгіршого. В результаті квартира стає кліткою, в якій людина метається, як тигр у зоопарку.

Це цікаво: Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать

Психологи рекомендують три прості способи зберегти душевне здоров'я у нинішній непростий час.

Визнайте проблему

Так, весь світ накрила пандемія коронавірусу, економіка йде в штопор, із грошима у більшості не густо, а то й зовсім погано, ризик захворіти високий, з роботою щось незрозуміле і так далі за списком. Це стосується тільки вас? Ні, в такій же ситуації опинилися багато людей, а це означає, що у цьому немає вашої провини. А отже – заспокойтеся і перестаньте себе мучити.

Спочатку слід визнати наявність проблеми

Змініть те, що в ваших силах

Наприклад, вам загрожує втрата роботи або ви її вже втратили. Може це шанс змінити своє життя? У вас нарешті з'явився час зайнятися тим, що вам подобається, розробити бізнес-план майбутнього успішного підприємства, освоїти комп'ютер, знайти роботу дома, згадати про свої колишні захоплення. Навіть розібравши багаторічні завали на балконі, ви вже відчуєте себе краще. Просто тому, що думається краще і продуктивніше, коли ви зайняті чимось корисним, а не лежите, втупившись у стелю, по сотому колу пережовуючи "жуйку" своїх страхів.

Спробуйте щось змінити

Дайте спокій тому, що вам під силу

Просто ввімкніться в "сьогодні". Ні "вчора", це просто ваші спогади, які не завжди відповідають дійсності. Ні "завтра", це лише ваша спроба обдурити себе, придумуючи можливий розвиток подія. Все цілком може бути зовсім не так, як здається зараз. Всесвіт – великий витівник у написанні сценаріїв наших доль. І він дуже не любить, коли ми наполегливо кричимо йому про те, чого хочемо саме ми. Обов'язково знайдеться спосіб зробити не так, як нам би хотілося. Згадайте самі, що ви планували на поточну весну і що отримали у результаті.

Не все ви можете змінити, змиріться

Тому, просто живіть. Цінуйте те, що є і дайте можливість подіям вільно розвиватися без вашого контролю. І ще, будьте готові прийняти те, що вам готує завтрашній день. У ньому обов'язково буде щось хороше.

Читайте також: Дієтолог назвала обов'язкові продукти на карантині