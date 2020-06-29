Як налаштуватися на роботу після відпустки

Зробити роботу після відпустки легшою допомагають нові, цікаві робочі завдання, спілкування зі співробітниками і думки про зарплату. Про це говорять результати нового дослідження.

Жінкам, як правило, важче включиться в роботу, ніж чоловікам. Так, про те, що вони відчувають труднощі після відпустки, сказали 18% жінок і лише 13% чоловіків, а от легко включитися в робочий процес вдається, навпаки, 18% чоловіків і лише 11% жінок.

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Найкраще адаптуватися на роботі допомагає, з одного боку, полегшений графік і помірні навантаження, а з іншого нові і цікаві завдання. Також може бути корисно поспілкуватися зі співробітниками, дізнатися свіжі новини, подумати про майбутню зарплату, та й просто почати працювати. А от розмова з керівництвом або повне робоче завантаження допоможуть дуже небагатьом.

Спробуйте виходити на роботу не в понеділок, а в четвер або п'ятницю, а додому з поїздки повертатися за 2-3 дні до закінчення відпустки. Стосовно того, чи варто починати роботу до виходу з відпустки, думки розійшлися: хтось починає потроху розгрібати справи за 2-3 дні до виходу, але для більшості все ж комфортно зайнятися роботою не раніше першого робочого дня.

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